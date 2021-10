L’acqua è una risorsa preziosissima per il nostro Pianeta ed evitare il più possibile di sprecarla è di fondamentale importanza.

Ridurre gli sprechi ci permetterà di spendere meno sulla bolletta e di utilizzare il denaro che risparmieremo per tutto ciò di cui necessitiamo.

Bastano solo piccoli accorgimenti, per esempio, per risparmiare quando si fa la lavatrice basta questo geniale metodo alla portata di tutti.

La doccia è un momento in cui sprechiamo tantissima acqua, senza rendercene conto ed il problema principale sta nelle nostre cattive abitudini, difficili da cambiare.

Basta sprechi, per risparmiare acqua quando facciamo la doccia bastano questi trucchetti poco conosciuti

Il momento della doccia per molti di noi è sinonimo di relax, facciamo scivolare i pensieri della giornata allontanando per diversi minuti il Mondo esterno.

Infatti, si tende a pensare che il bagno consumi molta più acqua della doccia ma questo dipende da quanto tempo ci trascorriamo.

Se la doccia la facciamo durare più di un quarto d’ora potremo paragonarla al bagno, proprio perché non ci accorgiamo dei litri di acqua che scorrono.

Generalmente per fare una doccia igienizzante basterebbero solo 5 minuti ma molti di noi la fanno durare molto di più, anche quando non sarebbe necessario.

Diversamente da quello che si possa pensare, incide anche il sapone che usiamo perché, più questo produce schiuma e più tempo sarà necessario a risciacquare.

Specialmente in inverno, è di fondamentale importanza anche fare attenzione alla temperatura dell’acqua.

Questo perché per smaltire il vapore acqueo residuo saremo costretti ad aprire le finestre, causando una dispersione di calore rilevante.

È consigliato, se ne abbiamo la possibilità, optare per un miscelatore integrato che ci aiuterà a ridurre gli sprechi, raggiungendo velocemente la temperatura dell’acqua prescelta.

In questo modo, allo stesso tempo, la caldaia faticherà meno.

Basta sprechi, per risparmiare acqua quando facciamo la doccia bastano questi trucchetti poco conosciuti ma che faranno una grande differenza sulla bolletta.

Altri sperperi da evitare

Ci sono tanti metodi per risparmiare denaro a fine mese, a cominciare da quando facciamo la spesa. Per questo è importante sapere come risparmiare al supermercato.

Anche riutilizzare cose che compriamo, invece di buttarle dopo l’uso, sarà d’aiuto; ad esempio, ci sono diversi modi in cui potremo riciclare la carta di giornale.

E tornando agli sprechi della nostra acqua, in casa, quando laviamo i piatti, dobbiamo fare attenzione a chiudere il rubinetto quando non la utilizziamo attivamente ma spesso ci distraiamo.

Infine, ricordiamo che i tubi di scarico andrebbero periodicamente puliti proprio per questa ragione, altrimenti avremo dispersioni idriche facilmente evitabili.