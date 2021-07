“Mare, mare, mare

ma che voglia di arrivare lì da te, da te

sto accelerando e adesso ormai ti prendo…”

Chi è nato negli anni ’80 ricorderà questo tormentone di Luca Carboni che accompagnava le giornate passate al mare. Giornate spensierate, segnate dal sole, giochi d’acqua e risate. Giornate in cui si indossa il costume da bagno, un vestito leggero e un paio di infradito e si vola verso la meta. Interi, bikini, con laccetti, a pois, a strisce o con le rouge, sono proprio i costumi da bagno i protagonisti dell’estate. L’ultima moda li vede addirittura sostituire top e t-shirt in occasione di un party in piscina, di un aperitivo sul mare, di una serata in discoteca.

Ma come lavare i costumi da bagno?

I costumi da bagno sono realizzati, generalmente, in lycra, un tessuto elasticizzato molto delicato che richiede particolari attenzioni quando viene lavato.

Il consiglio è di resistere alla tentazione di infilarlo in lavatrice: anche il lavaggio più delicato, infatti, potrebbe compromettere la vita del nostro costume. D’altro canto, mai lasciare asciugare il costume senza prima averlo sciacquato: il cloro e la salsedine rovinerebbero irrimediabilmente i tessuti.

Sapone di Marsiglia e aceto

Il consiglio è, al ritorno dal mare o dalla piscina, di sciacquare il costume sotto l’acqua corrente, per eliminare gli eccessi di sabbia, sale e cloro. Riempiamo una bacinella con dell’acqua tiepida (non calda!) e aggiungiamo qualche scaglia (o goccia) di sapone di Marsiglia. Lasciamo in ammollo per 20/30 minuti e poi sciacquiamo con acqua fredda. Un’alternativa al sapone di Marsiglia è l’aceto, che aiuta a non far scolorire il costume e lasciare i colori brillanti.

Ecco perché in tanti stanno aggiungendo della crusca quando lavano i costumi da bagno

Ma uno dei problemi più fastidiosi quando si lavano i costumi, soprattutto quelli dei bambini, è la sabbia. I micro-granelli della sabbia, infatti, si insinuano nelle fibre del costume in maniera così profonda che i consigli sopra risultati risultano inefficaci. Il segreto per eliminare tutta la sabbia dei costumi è aggiungere un paio di cucchiai di crusca nell’acqua in cui sono in ammollo i costumi. La crusca, infatti, ammorbidisce le fibre che, allargandosi, si liberano dai fastidiosi granelli. Lasciamo in ammollo in acqua tiepida e con 2 cucchiai di crusca per una notte intera e il nostro costume sarà libero da sabbia e salsedine.

