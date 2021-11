Novembre è il primo mese in cui i costi legati alla casa cominciano a salire. Il freddo rende necessaria l’accensione dei termosifoni e fa risultare più difficile l’asciugatura dei panni. La diminuzione della luce naturale inoltre porta a dover necessariamente consumare più luce, anche nelle ore diurne. Tutte queste piccole azioni si trasformano nel tempo in esborsi parecchio ingenti. Per questo oggi spieghiamo come abbattere efficacemente i salati costi delle bollette con questo segreto che pochi conoscono. Vediamo insieme quali sono le mosse da seguire per riuscire a limare le proprie utenze casalinghe.

Gli investimenti che sul lungo periodo vale la pena fare

Prima di tutto quando si comprano gli elettrodomestici non bisogna farsi prendere dalla voglia di risparmiare. È infatti meglio acquistare degli apparecchi che abbiano una classe energetica migliore. In questo modo si abbatterà il prezzo man mano nel tempo grazie a questi esemplari che ci permettono di consumare meno rispetto appartenenti a classi inferiori. Inoltre, in certi casi è meglio investire sulla tecnologia. Ad esempio, esistono delle tipologie di lavastoviglie che vanno ad attingere l’acqua direttamente dal boiler, evitando di sprecare energia per scaldarla da zero.

Abbattere efficacemente i salati costi delle bollette con questo segreto che pochi conoscono

Poi però una volta acquistati, è meglio seguire alcune buone abitudini. La prima è sicuramente quella di utilizzare la fascia oraria serale, momento in cui ci sono delle tariffe agevolate. Generalmente è conveniente sbrigare queste faccende dalle 7 di sera fino alle 8 del mattino successivo. Lo stesso vale per i fine settimana, in cui generalmente l’energia costa di meno. Questo escamotage però vale solo nel momento in cui si ha sottoscritto una tariffa bioraria oppure multioraria. Queste sono ideali per chi non sta in casa tutto il giorno e non per chi rimane spesso fuori durante i week end.

Altri consigli di buonsenso da applicare nella vita di tutti i giorni

Un buon consiglio poi rimane quello di utilizzare lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie solo a pieno carico. Infatti, sarebbe uno spreco accenderle solamente per pulire pochi elementi alla volta. Suggeriamo poi di preferire i lavaggi “eco”, a basso impatto energetico, per i materiali che non risultano eccessivamente sporchi. Se invece fosse così, soprattutto nel caso dei piatti, si può sempre optare per un sommario prelavaggio effettuato a mano. A livello di consumi però in questo caso l’elettrodomestico è sempre da preferire. Infatti, utilizzare la lavastoviglie è più ecologico e più economico del lavaggio a mano, ecco perché.

Approfondimento

