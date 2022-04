Il bagno è una delle stanze più frequentate della casa. Tutti i componenti della famiglia usufruiscono di questo ambiente, anche più volte al giorno. Proprio per questo motivo, è anche lo spazio domestico che necessita di una pulizia costante e quotidiana. Pensiamo ai germi e ai batteri che potrebbero annidarsi all’interno del water, ma anche alle fughe del pavimento che si anneriscono facilmente. Per non parlare del vapore della doccia che potrebbe provocare le macchie scure di muffa sul muro e l’umidità.

Molti lo ignorano ma, oltre ai medicinali, ecco quali oggetti non dovremmo assolutamente conservare in bagno

L’umidità che si crea con l’acqua calda potrebbe non solo rovinare e annerire le pareti. Ma anche danneggiare alcuni oggetti che spesso si lasciano in giro per il bagno o che sono riposti nei cassetti. Ad esempio, pensiamo ai medicinali. Spesso sul foglietto illustrativo, riposto all’interno della scatola, c’è scritto di conservare il farmaco in un luogo fresco e asciutto. E il bagno non è assolutamente il posto ideale. Questa stanza, infatti, è soggetta a sbalzi repentini di temperatura. Quindi sarebbe meglio conservare i nostri medicinali in un altro ambiente della casa, dove la temperatura rimane stabile e costante.

Molti lo ignorano ma, oltre ai medicinali, anche collane, bracciali, orecchini di bigiotteria non dovrebbero essere lasciati in bagno. L’umidità potrebbe ossidarli e annerirli in pochissimo tempo. Quindi, non solo perderebbero la loro bellezza e lucentezza, ma potrebbero provocare dei problemi alla pelle. Anche la crema solare dovrebbe essere conservata in un luogo fresco ed asciutto. Il bagno, quindi, non è il posto ideale, anche perché l’umidità potrebbe compromettere la sua efficacia.

Ecco altri oggetti da tenere fuori dal bagno

Quante volte, per cercare di rilassarci in bagno, abbiamo letto un buon libro o delle riviste. Capita anche, però, di lasciare questi oggetti sul davanzale della finestra o sul bordo della vasca. Si consiglia di non dimenticare libri e riviste in bagno, perché l’umidità potrebbe inumidire le pagine e arricciarle.

La maggior parte di noi, poi, conserva i dispositivi elettrici (phon, piastra per i capelli, rasoio elettrico, ecc.) in un cassetto del bagno. Sono oggetti che utilizziamo quasi ogni giorno, quindi è necessario che siano sempre a portata di mano. Ma anche in questo caso, l’umidità potrebbe rovinarli. Inoltre, tenere questi oggetti vicino all’acqua sarebbe anche pericoloso per la nostra salute.

