Le parole d’ordine della cena settimanale sono efficienza e rapidità, detto altrimenti: cucinare qualcosa di sfizioso in pochissimo tempo.

Da questo punto di vista, rustici e torte salate sono una garanzia, grazie alla sfoglia che non richiede poi di 20 minuti di cottura.

Senza contare la versatilità della farcitura, che spazia tra verdure, latticini, insaccati e chi più ne ha più ne metta.

Ma è pur vero che ci sono alternative altrettanto rapide e golose, come queste polpette di salsiccia e cipolle caramellate pronte in 10 minuti.

Che dire, poi, delle focacce, croccanti e buonissime, che possono sostituire il pane quando ci dimentichiamo di comprarlo o non facciamo in tempo.

Per ottimizzare ulteriormente i tempi di preparazione, potremmo provare questi nodi alle spezie, più sfiziosi e veloci della solita focaccia al rosmarino.

Per realizzarli, ci occorreranno:

240 g di farina;

120 ml di acqua;

5 g di sale;

2 g di lievito

burro fuso;

prezzemolo;

erbe aromatiche a piacere.

Più sfiziosi e veloci della solita focaccia al rosmarino questi nodi alle spezie conquisteranno tutta la famiglia

Una prima precisazione è d’obbligo: molti potrebbero scoraggiarsi vedendo citato il lievito tra gli ingredienti, ma si tratta di una lievitazione davvero breve.

Fatta questa doverosa premessa, non ci resta che scoprire come portare in tavola questi stucchini semplici, ma saporitissimi.

Innanzitutto, la prima cosa da fare è amalgamare in una ciotola la farina con il lievito, l’acqua e il sale nelle dosi sopra indicate.

Lasciamo riposare l’impasto così ottenuto per circa 20 minuti, poi dividiamolo in strisce di pasta abbastanza spesse e più o meno della stessa grandezza.

Ci basterà annodarle, proprio come faremmo con i lacci delle scarpe e disporre i nodi risultanti su una taglia foderata di carta forno, opportunamente distanziati.

È ora il momento di infornare a 180° C per 10 minuti, controllando la doratura ed eventualmente aprendone uno per monitorare la cottura interna.

Una volta pronti, trasferiamoli in una ciotola o in un’insalatiera capienti e condiamo con burro fuso, prezzemolo e spezie a piacere.

Oltre a rendere più conviviale e allegra la cena in famiglia, questi nodi sono stuzzichini perfetti anche per la tavola di Pasqua.

Distribuiamone più cestini lungo l’intera tavolata e invitiamo i commensali a gustarli singolarmente o accompagnati a formaggi, salmone, salse e salumi.

Il pieno di complimenti è assicurato.