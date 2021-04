Tutti sappiamo che alcuni cibi, sia cotti che crudi, devono essere assolutamente tenuti in frigorifero se non vogliamo rischiare che vadano a male nel giro di poche ore. Primi fra tutti in questa lista ci sono la carne e il pesce. Ma anche il latte e molti cibi cucinati dovrebbero essere senza dubbio tenuti in frigo.

C’è però un cibo insospettabile che molti tengono fuori dal frigo, convinti che non sia una possibile fonte di intossicazione se lasciato sul piano della cucina per poche ore. Purtroppo, si sbagliano.

Molti lo fanno ma questo cibo insospettabile non andrebbe mai lasciato fuori dal frigo se non vogliamo rischiare un’intossicazione.

Le spore resistono alla cottura

Di quale cibo stiamo parlando? Dell’apparentemente innocuo riso cotto. Il riso potrebbe sembrare un cibo poco soggetto a contaminazione, dato che si tratta di un alimento che può essere conservato crudo anche per lunghi periodi. Purtroppo, però, è l’habitat preferito di un batterio molto dannoso: il Bacillus cereus.

Quando cuociamo il riso, il batterio stesso scompare, ma le sue spore sopravvivono.

E il riso cotto lasciato fuori dal frigo è l’habitat ideale per lo sviluppo delle spore.

Ma come dobbiamo procedere per evitare il pericolo?

Può causare vomito, diarrea e dolore

Un’intossicazione da Bacillus cereus può avere conseguenze anche gravi, soprattutto nei bambini. Si manifesta con diarrea, vomito e dolori addominali. I sintomi possono durare fino a 15 ore.

Per evitare la proliferazione delle spore, esiste una semplice regola. Non dovremmo mai lasciare il riso cotto fuori dal frigo per più di due ore.

Se abbiamo del riso avanzato è assolutamente necessario refrigerarlo appena possibile. Purtroppo, la ricottura non uccide le spore del batterio. Anche se alla vista e all’odorato il riso sembra commestibile, in realtà potrebbe essere già contaminato.

