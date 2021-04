Pensiamo a una buona bottiglia di vino a cena. Saremo tutti concordi che averne una per cena è sempre una bella sorpresa. Oppure una birra per l’aperitivo, da fare in casa in questo periodo, per rinfrescarsi dopo una lunga giornata di lavoro. O un bicchiere di rum una volta ogni tanto, quando si vuole far assaggiare ai propri amici quella nuova bottiglia appena comprata. Insomma, queste bevande fanno parte della vita di tutti i giorni. Basta non esagerare, ovviamente, ma sapere qual è il limite! Comunque, quando le terminiamo, tendiamo a buttare i recipienti nella spazzatura. Ma in realtà gettare via le bottiglie finite di birra, vino o rum è un grandissimo errore perché possono servirci per questo problema in casa!

Ecco il riutilizzo geniale che potrebbe rendere la nostra casa ordinata e originale

Pensiamo alle bottiglie di vetro ormai finite che abbiamo in casa. Aprendo un attimo gli occhi e guardandole con attenzione, noteremo un particolare che forse prima ci era sfuggito. Molte di loro, infatti, hanno un design e una forma davvero interessanti ed eleganti. Le bottiglie, infatti, attirano molto anche per la loro estetica! Bene, perciò, invece di gettarle nella spazzatura, dovremmo provare a sfruttare questo loro aspetto particolare. Ed ecco come.

Le nostre bottiglie possono diventare dei dispenser per saponi davvero originali e alla moda

Abbiamo capito bene. Le nostre bottiglie potranno diventare dei contenitori di sapone. Pensiamoci bene. Molti di noi sicuramente si saranno ritrovati con del sapone per le mani, del detersivo per i piatti o simili sfuso, senza avere un contenitore. Questo genera caos e disordine in casa. Bene, con delle bottiglie finite questo problema non esisterà più. L’unica cosa che dovremo fare è quella di procurarci un tappo dosatore e fissarlo sulla bottiglia che più ci piace! Perciò, ora sappiamo che gettare via le bottiglie finite di birra, vino o rum è un grandissimo errore perché possono servirci per questo problema in casa! C’è però un’avvertenza da fare. Questo riutilizzo è davvero geniale, ma sconsigliato se si hanno dei bambini in casa. Anche loro, infatti, si lavano le mani per esempio. E, in questo caso, un dispenser di vetro non sarebbe certo adatto. Perciò, creiamo questo pezzo originale solo se siamo sicuri di poter proteggere noi stessi e gli altri!

Approfondimento

