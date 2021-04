Tra non molto saremo alle prese con il cambio di stagione, sempre molto impegnativo e faticoso.

Farlo è una vera fatica perché richiede molto tempo ma anche una certa organizzazione.

Bisogna approfittare della giornata in cui si hanno più ore a disposizione e dedicarsi per bene allo scopo.

In questo articolo spieghiamo, perché molti commettono questi errori grossolani quando fanno il cambio di stagione ma ecco come evitarli con dei piccoli accorgimenti.

Se viene affrontato nel modo giusto, potremmo ricevere molti benefici, anche per l’organizzazione delle nostre giornate.

Ecco perché molti commettono questi errori grossolani quando fanno il cambio di stagione ma ecco come evitarli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per fare in modo che il nostro armadio appaia ordinato, e che gli abiti durino più a lungo, dobbiamo eliminare queste cattive abitudini.

Le grucce sbagliate

Ogni capo ha bisogno della gruccia adatta.

La prima cosa è quella di evitare l’uso delle grucce di metallo, perché sono scivolose e tendono a deformare i vestiti.

Le grucce devono essere di diverse misure, e specifiche secondo il tipo di capo che si deve appendere.

Non lavare i capi

I capi vanno sempre lavati, stirati e piegati prima di riporli nelle scatole.

Anche se abbiamo indossato un indumento una sola volta, potrebbe essersi impregnato di sudore, e riporlo assieme agli altri panni, non va fatto.

Non fare spazio con il decluttering

Il cambio nell’armadio è anche un ottimo motivo per eliminare un po’ di cose.

Se ci sono dei capi che non indossiamo più, perché sono vecchi o messi pochissimo, conviene donarli in beneficenza.

Con questo metodo, non ci ritroveremo più con l’armadio invaso dai vestiti e oggetti, e fare il prossimo cambio di stagione ci risulterà meno faticoso e più veloce.

Ammassare i capi

Se nell’armadio non c’è la possibilità di sistemare i capi perché c’è poco spazio, allora è il caso di acquistare degli scatoloni.

In questi recipienti poniamo i vestiti piegati e senza ammassarli, mettendo sul fondo quelli dal tessuto più pesante e in superficie quelli più leggeri.

Non lavare l’armadio

Dopo aver svuotato l’armadio, occorre lavarlo con un panno umido, poi asciugarlo e riposare i panni.

Non mettere le etichette sulle scatole

Anche se pensiamo di ricordare per sempre il contenuto di ogni scatolone, conviene comunque etichettarlo, altrimenti i vestiti, nel caso in cui non dovessimo ricordarlo più, potrebbero andare perduti.