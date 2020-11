Il latte è un alimento onnipresente nelle case della maggior parte degli italiani. Il latte si deve sempre tenere in frigo se è fresco, e anche quello a lunga conservazione si deve refrigerare una volta che abbiamo aperto la confezione. Ma forse non tutti sanno che il frigo non è un ambiente completamente sicuro per conservare il latte. Vi sono delle parti del frigo, infatti, in cui non si dovrebbero mai conservare alimenti particolarmente deperibili quali il latte. La porta del frigo è il luogo meno adatto dove conservare il latte una volta aperto. Vediamo perché non è consigliato tenere il latte nella porta del frigo.

Gli sbalzi di temperatura possono far proliferare i batteri

Come tutti sappiamo, il latte è un alimento particolarmente deperibile, per questo deve essere conservato nella maniera corretta. Il latte andato a male non soltanto ha un sapore terribile, ma potrebbe anche porre dei rischi molto seri per la nostra salute. Se non si conserva nella maniera corretta, infatti, il latte può diventare un ambiente ideale per la prolificazione dei batteri. Questo avviene perché la pastorizzazione, che viene usata per eliminare i patogeni e i batteri più pericolosi dal latte, in realtà non uccide il 100% dei batteri. Quelli rimasti possono riprodursi e far diventare il latte rancido e cattivo. Ecco perché è fondamentale impedire che questo accada. E per farlo, non bisogna tenere il latte nella porta del frigo. Ecco perché non è consigliato tenere il latte nella porta del frigo.

Meglio tenerlo nei ripiani inferiori

La porta del frigorifero è la parte del frigo esposta più spesso a sbalzi di temperatura, ed è anche la parte meno fredda del frigo. Ogni volta che apriamo la porta, gli alimenti lì conservati sono esposti all’aria più calda dell’ambiente esterno. Questi sbalzi di temperatura rischiano di favorire la prolificazione di batteri nel latte, e di farlo andare a male molto più velocemente. Il suggerimento degli esperti è quindi di non tenere mai il latte nella porta del frigorifero. Molto meglio collocarlo su un ripiano inferiore, che è anche il più freddo, dato che l’aria più calda tende a salire. Un altro alimento che va refrigerato con molta attenzione è il pesce, in modo da uccidere i parassiti presenti.