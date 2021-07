Sul mercato non è infrequente il ritiro di lotti di questo pesce. Facendo una ricerca sul web si scoprirà le numerose volte che negli ultimi anni il Ministero della Salute l’ha ritirato dal mercato. Il problema è che a volte nella sua carne si concentrano livelli di mercurio superiore alla norma. Eppure molti lo comprano ma questo pesce mette a rischio la salute specialmente dei bambini e delle donne in gravidanza. Ma di che pesce stiamo parlando?

L’ultima partita ritirata è solamente di qualche giorno fa. Due lotti di pesce spada sono stati richiamato dalle autorità italiane per eccesso di mercurio. E come abbiamo scritto sopra è un problema ricorrente. Ricordiamo che secondo i limiti imposti dall’Italia, la concentrazione massima di mercurio non deve essere superiore a 1 mg per chilogrammo

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Molti lo comprano ma questo pesce mette a rischio la salute specialmente dei bambini

Ma perché il pesce spada ha questo problema più di altri pesci? Il pesce spada, come gli altri pesci predatori, si nutre di altri pesci. I pesci predatori, come il pesce spada e tutti gli squali, si nutrono di specie sottostanti, appartenenti ai livelli inferiori della catena alimentare. Questi pesci in genere hanno la carne inquinata, i loro tessuti sono ricchi di mercurio, metilmercurio, diossina, ecc. Così il pesce spada mangiando grandi quantità di questi pesci, a sua volta accumula nei tessuti grandi quantità di sostanze inquinanti. Spesso questo accumulo è talmente elevato che la concentrazione del mercurio nella carne del pesce spada è superiore al limite tollerato.

Anche se la concentrazione di mercurio fosse al limite, non sarebbe comunque un bene mangiare troppo spesso il pesce spada e i grandi predatori. Non a caso l’EFSA, l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare ha ridotto le dosi settimanali consigliate, suggerendo a bambini e donne in gravidanza, di evitare di consumarlo.

Oltretutto rispetto ad altri pesci ha anche concentrazioni inferiori di Omega 3.

I sintomi da intossicazione da mercurio, dopo avere mangiato pesce spada, sono emicrania, spossatezza, difficoltà a parlare, rischio di svenimento. Inoltre nelle donne incinte è in grado di attraversare la placenta e raggiungere il feto.

Approfondimento

Questo pesce mette a rischio la nostra salute eppure molti lo comprano