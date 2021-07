Ci sono alcune abitudini che andrebbero assolutamente eliminate. Infatti, alcune azioni che crediamo innocue o che neanche ci accorgiamo di compiere, possono ledere alla nostra salute. Si tratta di gesti e comportamenti talmente comuni, però, che spesso passano inosservati. Ma dovremmo davvero prestare più attenzione per il nostro benessere e nel proteggere il nostro organismo. Per esempio, ci sono delle abitudini che andrebbero ridotte al minimo indispensabile e oggi vogliamo spiegare nel dettaglio perché.

Ci sono azioni che compiamo quasi quotidianamente e che potrebbe aumentare il rischio di infarto

Alcuni ricercatori della McMaster University si sono concentrati su dei pazienti che avevano avuto un infarto. E hanno analizzato soprattutto lo stato d’animo delle persone 24 ore prima dell’evento. Nello studio in questione è stato molto facile notare che c’erano delle sensazioni e delle azioni che accomunavano la maggior parte delle persone che avevano avuto questo problema. E, soprattutto, si vedeva chiaramente come ci fossero in particolare alcune emozioni che potessero condurre a un infarto. E in particolare ci sono azioni che compiamo quasi quotidianamente e che potrebbe aumentare il rischio di infarto.

Ecco cosa può causare questo problema e come cercare di evitarlo

Iniziamo con il dire che un infarto può avere un’infinità di cause e che soprattutto può dipendere da tante cose. Tra queste un’alimentazione scorretta, per esempio, o alcuni problemi cardiovascolari. Ma soprattutto, sembra che lo stress conducesse le persone a questo evento. Inoltre, incredibile a dirsi, il 9,1% risultava impegnato nella giornata precedente in esercizi fisici troppo pesanti e, in questo modo, il cuore non reggeva. Per non parlare poi delle emozioni, dalla tristezza alla rabbia incontrollata. Questo tipo di sensazioni, infatti, che proviamo quasi tutti i giorni, potrebbero rappresentare un rischio. Molti di noi non si rendono neanche conto di avere queste abitudini. In tanti, infatti, pensano che il fisico possa reggere più dello sforzo che in realtà sostiene. E altri, invece, sono convinti che le emozioni, come appunto la collera o la tristezza non abbiano nessun impatto. Invece, dovremmo ridurre al minimo tutte queste azioni per proteggere la nostra salute.

