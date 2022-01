Quando si tratta di pulizie domestiche, ogni aiuto è ben accetto. Spesso i migliori alleati contro lo sporco non sono detersivi e sgrassatori, ma rimedi fai da te che troviamo in casa. In altri casi, invece, prodotti con un utilizzo specifico danno il loro contributo anche in un campo che non è propriamente il loro. È il caso, per esempio, della pastiglia della lavastoviglie, che possiamo utilizzare non solo per piatti e posate ma anche su molte altre superfici. Abbiamo già visto che la pastiglia della lavastoviglie può aiutarci a catturare la polvere. Ma pochi sanno che utilizzando la pastiglia della lavastoviglie in questo modo potremmo risparmiare tantissimo tempo nelle pulizie domestiche. La pastiglia della lavastoviglie, infatti, potrebbe essere un alleato prezioso in una delle faccende domestiche più difficili e laboriose. Vediamo di seguito di cosa si tratta e come reinventare la pastiglia della lavastoviglie.

La pastiglia della lavastoviglie già ci aiuta moltissimo con piatti, bicchieri e posate. Ma pochi sanno che questo concentrato di detersivo potrebbe avere anche altre sorprendenti applicazioni.

Per esempio, la pastiglia della lavastoviglie potrebbe aiutarci notevolmente nella pulizia dei tappeti. Pulire i tappeti è un procedimento che può essere davvero lungo e laborioso. I tappeti, infatti, oltre a essere ricettacoli di polvere, sono spesso costellati di macchie difficili da eliminare. Utilizzando una semplice pastiglia per la lavastoviglie, potremmo far tornare a splendere il nostro tappeto, come se l’avessimo appena comprato. Basta solo seguire il procedimento che spieghiamo di seguito.

Anche le macchie che credevamo impossibile rimuovere potrebbero andare via grazie a una pastiglia per la lavastoviglie

Per ricavare dalla pastiglia della lavastoviglie un detersivo che faccia tornare a splendere i nostri vecchi tappeti dobbiamo seguire il seguente procedimento. Per prima cosa riempiamo di acqua tiepida una bacinella. Dopodiché prendiamo la pastiglia della lavastoviglie e lasciamola sciogliere nell’acqua. Possiamo velocizzare il procedimento sbriciolando la pastiglia della lavastoviglie con le mani.

A questo punto, passiamo come al solito l’aspirapolvere sul tappeto da pulire, per eliminare lo strato di sporcizia più superficiale. Ora prendiamo una spugna e immergiamola nella bacinella piena d’acqua. Dopo averla strizzata, passiamo la spugna imbevuta del detersivo fai da te su tutta la superficie del tappeto. Ripetiamo questa operazione per due o tre volte. Poi, con un panno in microfibra o della semplice carta assorbente asciughiamo il tappeto dove è più bagnato ed eliminiamo eventuali residui di detersivo. Il risultato sarà notevole.

