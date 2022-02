Febbraio è un mese propizio per un gran numero di segni dello zodiaco, ma non tutti godono della stessa fortuna. Infatti, per alcuni in amore sembrano esserci dei nuvoloni all’orizzonte nella forma di liti o incomprensioni. A lavoro, lo stress raggiunge livelli difficili da gestire, unito a una generale insoddisfazione. E le finanze … meglio non parlarne.

Questi segni quindi faranno bene a prepararsi a un mese duro, ricordando che la pazienza è una qualità dei forti.

Bilancia e Sagittario

L’oroscopo del mese promette male per Bilancia, Sagittario e altri.

Febbraio si apre con un grosso carico di stress accumulato. Infatti, quelli nati sotto il segno della Bilancia ultimamente non si sono dati un attimo di tregua. Concentrarsi sui propri obbiettivi è importante, ma esagerando si rischia di perdere l’occasione per qualche conoscenza interessante lungo la strada. Tanto più che a risucchiare loro le energie ci sono anche problemi in famiglia o nella coppia. Forse è il caso di mettere dei paletti, così da creare quella distanza sana e necessaria per ricaricare le batterie.

Anche il Sagittario in questo periodo si deve fare in quattro per stare dietro a tutti gli impegni che lui stesso si è creato. C’è di buono che è spinto da un grande entusiasmo, anche se l’organizzazione lascia un po’ a desiderare. Questo porterà a momenti di grande stress che potrebbero portarlo a dire e fare qualcosa di avventato.

Per quanto riguarda le proprie finanze, le perdite continuano a essere troppe. Forse si dovrebbero rivedere i propri investimenti e diminuire le spese inutili.

L’oroscopo del mese promette male per Bilancia, Sagittario e altri 2 segni nonostante la Luna Nuova propizia in Acquario

Sfortunatamente, Bilancia e Sagittario non sono gli unici segni a dover fare attenzione a febbraio.

Nella prima parte del mese i Gemelli continueranno ad avere problemi di denaro. C’è da dire che le sue scelte non sono state fra le più oculate. La cosa migliore è informarsi meglio sulle varie opzioni a disposizione quando sarà il momento di affrontare grandi spese. Questo però potrebbe essere un momento importante di crescita e apprendimento.

Ad ogni modo, la prima cosa da fare è mettere un po’ di ordine nelle sue giornate, provando a capire quali siano gli aspetti a cui dare effettivamente priorità.

I Pesci invece devono imparare a lasciarsi andare di più, perché la vita non è fatta solo di doveri. Con la Luna Nuova in Acquario a inizio mese, questo diventa particolarmente evidente. È davvero il caso di prendersi una pausa per capire di cosa si ha bisogno. Sarà un processo lungo, che spingerà il segno dei Pesci a rivedere qualche vecchia abitudine o routine. Ci saranno anche pesanti discussioni con partner o amici che gli richiederanno molta energia emotiva. Questo però potrebbe essere positivo, perché lo porterà a scoprire le persone che davvero meritano di stare al suo fianco.

Attenzione, però, in base all’oroscopo maya una valanga di soldi e fortuna travolgerà questi 2 segni nel corso dell’anno.