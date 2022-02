Chi ha visitato la Sardegna sarà quasi sicuramente rimasto affascinato dalle sue bellissime spiagge e dalle acque cristalline, come anche dalla sua cucina tradizionale. Piatti come il maialetto sardo e bevande come il mirto hanno infatti stupito e fatto innamorare tantissimi turisti che hanno vistato quest’isola.

Non tutti però hanno avuto la possibilità di assaggiare uno dei capolavori di questa cucina regionale: i culurgiones ogliastrini. Ed è proprio grazie a questa ricetta che molti cuochi e cuoche novelle potrebbero stupire i propri ospiti. Scopriamo subito come prepararli.

Gli ingredienti da comprare per preparare questo piatto della tradizione

Ecco gli ingredienti necessari per preparare questa buonissima ricetta sarda:

160 grammi di acqua;

2 spicchi d’aglio;

200 grammi di pecorino sardo;

300 grammi di farina tipo 00;

sugo a piacimento;

Pecorino grattugiato a piacimento;

2 chili di patate;

menta fresca a piacimento (nel caso non sia disponibile andrà bene anche quella essicata)

sale a piacimento;

160 grammi di semola di grano duro.

Una volta comprati questi ingredienti non resta che preparare il banco di lavoro e iniziare con la preparazione.

Incuriosire e stupire gli ospiti è ancora possibile con questo buonissimo piatto sardo che richiede pazienza e una certa capacità manuale

Per prima cosa è necessario preparare gli ingredienti. Prendere così le patate, sbucciare, tagliare a tocchetti e mettere a cucinare in acqua. Lasciare cucinare fino a quando le patate non saranno diventate molto morbide. Prendere ora la menta, lavare, asciugare e tagliare finemente.

Preparare ora su un banco sgombro la farina e la semola, mescolare e aggiungere all’impasto 60 grammi di olio. Creare un buco al centro dell’impasto e versarvi l’acqua lentamente, impastando con le mani. Continuare fino ad ottenere un panetto morbido al tatto e non friabile. Ricoprire lo stesso con una pellicola trasparente e lasciare riposare. Scolare ora le patate e versare in una ciotola. Utilizzando una forchetta schiacciare le stesse fino ad ottenere un composto omogeneo.

Aggiungere 200 grammi di formaggio pecorino grattugiato, la menta precedentemente preparata, olio e due spicchi d’aglio tritati. Mescolare con cura e lasciare a riposare. Infine, prendere il panetto precedentemente preparato, dividerlo in quattro e stendere prima con l’ausilio di un mattarello e poi con la macchina.

Usare un bicchiere per creare dei piccoli tondi, versarvi all’interno una manciata di ripieno e chiudere i culurgiones “pizzicando”.

Per capire meglio il procedimento si consiglia di seguire dei tutorial preposti sul web, in quanto questa procedura è complessa e richiede una certa manualità. Una volta terminato mettere da parte e prepararsi alla preparazione del piatto da servire.

Cottura

Bollire i culurgiones in acqua bollente, scolare quando iniziano a galleggiare a pelo d’acqua e, infine, servire con sugo e una spolverata di pecorino grattugiato. Non resta ora che servire e scoprire che incuriosire e stupire gli ospiti è ancora possibile quando si dispone della ricetta giusta.

Dunque, incuriosire e stupire gli ospiti è ancora possibile con questo buonissimo piatto sardo.

