Spesso non ci pensiamo, ma ogni giorno buttiamo via degli oggetti, che con un po’ di fantasia e manualità, potrebbero essere facilmente riutilizzati. Dare una seconda possibilità a questi materiali di scarto vuol dire risparmiare soldi, tutelare l’ambiente e perché no, anche divertirsi.

Ad esempio, una vecchia federa può diventare indispensabile per la vita di una pianta. Ma anche questo oggetto usurato può trasformarsi in un accessorio meraviglioso per il giardino.

Mai buttare i vecchi fogli di giornale

In ogni casa c’è un oggetto, il cui utilizzo è molto limitato. Parliamo delle riviste, dei giornali e della carta che non serve più. Spesso sono accatastati in un angolo della casa, aspettando che qualcuno li butti nel bidone del riciclo della carta. Ma non tutti sanno che questi materiali di scarto possono essere facilmente riutilizzati per altri scopi.

Infatti, i fogli di giornale sono perfetti per le pulizie domestiche. Ad esempio, sono utilissimi per asciugare i vetri delle finestre senza lasciare aloni e macchie. Ma possono essere utilizzati anche per proteggere, dalla polvere, il legno dei pensili e della parte alta dei mobili.

Non tutti sanno però, che la carta destinata al riciclo, può essere utilizzata anche per risolvere i problemi del giardino. Infatti, molti li buttano senza sapere che i fogli di giornale sono fondamentali per queste importantissime funzioni.

Chi possiede uno spazio esterno o anche delle piccole aiuole, sa bene che periodicamente deve difendersi dalle erbacce. In commercio ci sono molti diserbati chimici, ma tutti sappiamo che sono dannosi per l’ambiente e per le falde acquifere.

Ma come possiamo utilizzare i vecchi giornali? L’operazione è semplicissima.

Copriamo l’area interessata con un doppio strato di fogli di giornale. Bagniamo con l’acqua per evitare che il vento li faccia volare via e ricopriamo con del terriccio. Il giornale bloccherà la luce che permette la fotosintesi, impedendo così la crescita dell’erba indesiderata.

Ma i fogli da riciclare sono molto utili anche pacciamare il terreno. La pacciamatura è una tecnica molto utilizzata in agricoltura, che consiste nel ricoprire il terreno con delle foglie secche o pezzi di corteccia, per proteggere le radici delle piante.

I fogli di giornale sono perfetti per questo compito. Basterà posizionarli alla base della pianta e ricoprirli con trucioli di legno, segatura, o altro pacciame organico.

Questo piccolo trucchetto impedirà la nascita delle erbacce e proteggerà le radici dal freddo.