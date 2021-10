Non tutti hanno la fortuna di possedere un giardino o un terrazzo dove poter creare uno spazio verde o un orto. Spesso la nostra passione per le piante si esprime solo in piccole aree della casa. Perciò, se siamo stanchi dei soliti fiori è ora di coltivare queste piante adatte ai piccoli spazi.

Proprio per questo Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di tre piante in particolare, che crescono in piccoli vasi ma che donano ugualmente delle abbondanti fioriture: la viola, la primula e la kalanchoe.

La viola è una pianta erbacea annuale che regala, a fine inverno, delle magnifiche fioriture. Le sue foglie, di colore verde brillante, sono caratterizzate da una forma ovale. I fiori, dai colori vistosi o discreti, hanno un aspetto molto delicato ma sono forti e resistenti.

La viola può essere coltivata in piccoli vasi perfetti per abbellire giardini, balconi e angoli di casa. La pianta necessita di un terreno adatto e mescolato a quello di campo. Importante è creare uno strato drenante sul fondo del vaso, realizzato con ghiaia o argilla espansa. La viola per crescere sana e rigogliosa ha bisogno di luce e di innaffiature regolari. Ma facciamo attenzione a non bagnare troppo il terreno.

La seconda pianta che proponiamo è la primula. Un fiore che sboccia a cavallo tra l’inverno e la primavera. Perfetto per essere coltivato in appartamento perché non supera i 10 centimetri di altezza. Una pianta che non richiede particolari cure. Necessita di luce ma odia il contatto diretto con i raggi solari, ama i luoghi ben areati ma non le correnti d’aria. Rinvasiamo la primula durante il periodo autunnale e ogni 2 anni, utilizzando un terreno ben concimato e drenato.

Non dimentichiamoci questa

La kalanchoe è una piccola pianta perenne dalle foglie carnose, con i margini dentellati e dal colore verde brillante. I fiori sono piccoli e molto colorati. Una tipica pianta d’appartamento che si adatta facilmente ad ogni tipo di ambiente e che regala delle fioriture molto lunghe.

La kalanchoe necessita dei raggi solari, ma per evitare che le foglie si brucino, esponiamola solo per poche ore al girono. Una pianta rustica e resistente che non ha bisogno di particolari cure. Predilige i terricci adatti ai cactus e richiede di poche innaffiature.

