Il conto corrente per le famiglie italiane non è solo il prodotto bancario o postale per farsi accreditare lo stipendio o la pensione e per fare e ricevere bonifici. Spesso, infatti, è anche il posto sicuro dove mettere e custodire i risparmi.

Tutti sono liberi di tenere la liquidità, anche ingente, sul proprio conto corrente. Questo in base non solo alle proprie necessità, ma spesso anche in ragione del rischio che si correrebbe sempre nel decidere di far fruttare i propri soldi attraverso gli investimenti.

Vediamo allora perché e quando i soldi andrebbero davvero lasciati sempre sul proprio conto corrente e quando, invece, sarebbe preferibile mantenere al minimo la liquidità e quindi le giacenze. C’è sempre, infatti, un nemico invisibile che erode proprio per i propri risparmi il potere d’acquisto. Nel breve, nel medio e, soprattutto, nel lungo termine.

3 motivi per lasciare sempre i soldi sul conto corrente e 1 importantissimo che impone di mantenere la liquidità al minimo

Nel dettaglio, uno dei motivi per cui si decide di tenere tanta liquidità sul proprio conto corrente può essere rappresentato dalla necessità di chiudere presto un’importante transazione finanziaria. Ovverosia, quella che, per esempio, porta ad acquistare un immobile.

Pur tuttavia, tra i 3 motivi per lasciare sempre i soldi sul conto corrente spicca, però, quello di non prendersi mai dei rischi. È diffusa, infatti, la scelta di lasciare i soldi sul conto infruttiferi piuttosto che, giusto per fissare le idee, investire sul mercato azionario.

Tra i motivi per cui si lasciano tutti i soldi sul conto corrente c’è pure quello del senso di sicurezza. Che è direttamente collegato proprio alla scelta radicale di evitare di investire. In altre parole, chi lasciare sempre i soldi sul conto corrente si sente più protetto in quanto non vede mai a rischio il proprio futuro.

Ecco il nemico invisibile che picchia duro sui risparmi lasciati infruttiferi

Quanto detto ha un senso, ma sui soldi lasciati sul conto c’è un nemico invisibile che li fa svalutare. Ovverosia, l’inevitabile effetto negativo che genera l’inflazione sui propri risparmi.

Attualmente, tra l’altro, questo nemico è decisamente meno invisibile a causa del fatto che anche in Italia l’inflazione è in forte ascesa a causa dell’aumento dei prezzi dei beni energetici e della guerra in Ucraina.

