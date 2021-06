Le erbe aromatiche sono degli alleati sorprendenti che ci aiutano in moltissimi modi. Prima di tutto in cucina, per insaporire e profumare i piatti e fare bella figura con gli ospiti. Poi in giardino e nell’orto, perché favoriscono la crescita delle altre piante e tengono lontani gli animali dannosi.

Alcune piantine, però, sono anche grandissime alleate del nostro benessere e ci aiutano a contrastare malattie e disagi fisici. Spesso ci limitiamo a tenerle in esposizione o ad utilizzarle per cucinare, e non sappiamo quanto possano aiutarci in altri modi.

In particolare vi è un’erba profumata molto diffusa, e forse sottovalutata, che è un potente rimedio naturale. Infatti molti la mettono sul balcone ma pochi sanno che questa pianta aromatica che sembra origano è uno strepitoso rimedio per la salute.

Chi ha il pollice verde la terrà quasi certamente sul balcone, dentro un comodo vaso. Oppure nell’orto, a fianco all’origano. E, molte volte, viene inserita in tante ricette saporite. Stiamo parlando della maggiorana.

Per chi non lo sapesse, è quella piantina dalle foglie ovali e pelose, con fiorellini color bianco e rosa. Viene spesso scambiata per l’origano per la forma simile, ma in bocca è più delicata. Molti la mettono sul balcone ma pochi sanno che questa pianta aromatica che sembra origano è uno strepitoso rimedio per la salute.

Tutti i benefici e come utilizzarla

Con la maggiorana si può ricavare un potente infuso naturale. Basta mettere in ammollo in un litro d’acqua bollente 50 gr di fiori tritati, e lasciar riposare per circa 10 minuti. I benefici sono molti:

beviamolo 2 volte dopo i pasti per contrastare i disturbi gastrointestinali; facciamo dei gargarismi per alleviare il mal di gola; beviamolo ogni sera per combattere lo stress e dormire sonni tranquilli.

In alternativa possiamo procurarci in erboristeria dell’olio essenziale. Ecco i vantaggi:

sciogliere circa 20 gocce in qualche cl di alcol e massaggiare per contrastare i dolori muscolari; diluirne 3-4 gocce in un cucchiaino di zucchero per far passare il mal di testa; massaggiarlo direttamente a contatto con la pelle per far sparire le macchie cutanee.

Tuttavia si sconsiglia l’uso dell’olio e dell’infuso di maggiorana alle donne incinta e ai bambini sotto i 12 anni.