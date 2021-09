Con l’arrivo di settembre sappiamo che ci toccherà valutare bene la flora da tenere in casa. Ci avviamo verso un calo delle temperature, un aspetto che dobbiamo valutare prima di andare in un vivaio. L’arrivo di queste stagioni comunque non ci impedisce di continuare ad avere il pollice verde, basterà semplicemente sapere quali piante acquistare. In più le piante ben si adattano alle tendenze di arredamento di quest’anno.

Oltre a essere adatta all’autunno questa bellissima pianta non è verde come le altre

In realtà rimarremo sorpresi nello scoprire che la scelta è più vasta di quanto pensassimo. Ma procederemo pian piano a una selezione guidata da un senso pratico.

La caratteristica da valutare nel prendere adesso una pianta, è che possa essere realmente in grado di durare anche andando più avanti. Inoltre poiché ci avviamo verso mesi impegnativi è preferibile che sia semplice da tenere e che richieda poche accortezze.

La maggior parte delle piante con queste caratteristiche sono le solite piante verdi, belle indubbiamente ma che mancano di un tocco particolare.

In realtà esiste una pianta che non solo è davvero originale nella colorazione, ma risponde anche a tutte le altre richieste. Si tratta di una specifica varietà di Dracena Marginata.

Le caratteristiche

Come molti sapranno la Dracena Marginata è una pianta tropicale dai fusti sottili con alla sommità ciuffi di foglie, assomiglia a una palma. Ci sono diversi tipi, ma uno spicca su tutti: la Dracena Marginata Colorama, oltre a essere adatta a questa stagione questa bellissima pianta non è verde come le altre. Infatti le sue foglie sono verdi all’interno, mentre all’esterno hanno dei margini rosa e rossastri. È molto colorata e riesce a dare un tocco sicuramente più vivace alla nostra casa.

Si adatta bene agli interni poiché le temperature ottimali per la stessa sono tra i 10 e i 24 gradi. Ha bisogno della luce del sole ma non diretta, quindi la posizione ottimale sarebbe dietro a una tenda.

È una sempreverde e richiede poche cure. Non ha bisogno di essere potata, se non per le foglie ingiallite. Andrà innaffiata più o meno volte in base al clima. Infatti dobbiamo darle acqua solo quando il suo terreno è asciutto, l’acqua stagnante nel suo vaso rischierebbe di rovinare le sue radici. Va travasata poi all’incirca ogni due anni.

Inoltre come ogni Dracena Marginata ha un altro aspetto che ce la rende ancora più apprezzabile: è una pianta che depura l’aria in casa.

Insomma, è la pianta perfetta, non solo è originale ma ha anche tanti vantaggi chiedendo pochissimo in cambio. Bisogna però prestare attenzione qualora si abbiano animali domestici in casa.

Ecco perché oltre a essere adatta all’autunno questa bellissima pianta non è verde come le altre.