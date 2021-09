L’estate sta per terminare e a breve farà il suo ingresso l’autunno. Con questo le temperature cominceranno a scendere e le intemperie potrebbero essere molto più presenti. Seguirà poi l’inverno con le sue temperature gelide.

Per le nostre piante sta per iniziare un periodo duro. Poiché ci siamo affezionati e vi abbiamo dedicato tanta cura, è fondamentale sapere già come agire per proteggerle.

Così quando arriverà il momento saremo già pronti. Ecco quindi come mettere al riparo le piante sul balcone da freddo e intemperie ormai vicini.

Le piante dentro casa

Una regola, che vale per tutte le nostre piante ovunque si trovino, è di non innaffiarle più del dovuto, tanto più quando le temperature scendono. Il ristagno danneggia le radici e in più se fa freddo rischiamo di farle gelare.

Le piante dentro casa indubbiamente però sono più protette. Ancor più se abbiamo scelto una resistente come questa bellissima pianta che oltre a essere adatta all’autunno non è verde come le altre.

Diversa è la situazione delle piante che abbiamo sul balcone, molto più esposte alle intemperie e al cambio climatico. La soluzione migliore sarebbe trasportarle tutte all’interno, dentro casa o in altri spazi chiusi a nostra disposizione. Ma sappiamo che ciò non sempre è possibile. Potremmo infatti non aver dove metterle o magari alcune sappiamo soffrirebbero.

Come mettere al riparo le piante sul balcone dal freddo e intemperie ormai vicini

Rassegnati a lasciarle quindi sul balcone anche quando il clima peggiorerà, vediamo però come potercene prendere cura non appena sarà necessario.

Alcuni consigli in proposito ci vengono dalla Coldiretti, sono adatti a quando ci sarà il gelo ma adottabili in parte anche ai primi freddi.

La prima cosa è posizionare le piante di modo da proteggerle. Se abbiamo creato un giardino pensile sarà meglio smontarlo e mettere le piante a terra. Così saranno non solo meno esposte al maltempo, ma riusciranno a ottenere anche più calore. In più meglio addossarle al muro che fungerà da protezione. Sconsigliato invece avvicinarle alla ringhiera che non le ripara in alcun modo.

Altro accorgimento per riscaldarle è cercare di collocarle verso Sud. Per lo stesso motivo potremmo anche usare del polistirolo da porre sotto ai vasi.

Quando poi il tempo peggiorerà ai massimi livelli, possiamo ricoprire completamente le nostre piante. Useremo un telo che coprirà anche il vaso, lo fisseremo proprio al di sotto dello stesso.

Secondo la Coldiretti il materiale migliore per il telo è tessuto non tessuto, acquistabile nei negozi di agricoltura. Consigliabile rispetto alla plastica che richiede invece maggiore attenzione per evitare la formazione di umidità e che risulta anche più leggero per il vento.

Ora che sappiamo come procedere siamo pronti all’arrivo dell’autunno e dell’inverno.

Se in possesso anche di un giardino potrebbe interessarci anche scoprire l’albero dal fascino orientale da piantare ora per avere il giardino fiorito a primavera.