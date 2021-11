Parlare di cibo significa prendere in considerazione una fitta rete di conoscenze che si nascondono dietro ciascun alimento. Pensiamo alla parola “pane” e subito, per associazione, emergono significati, profumi, colori e simboli che nel loro complesso prendono il nome di cultura. Negli ultimi anni il cibo e la scienza della nutrizione sono stati centrali in numerose scoperte legate alla medicina. La scoperta del ruolo dell’intestino come secondo cervello, per esempio, ha innescato numerosi studi sulla relazione tra cibo e salute. Il ruolo emergente della flora batterica (il microbioma) in molte funzioni vitali ha aperto la possibilità di studi per nuovi farmaci in molte patologie.

In uno studio recente si è andati a indagare il ruolo del cibo sul cancro alla prostata. Già in precedenza avevamo evidenziato come la dieta possa contribuire a ridurre la tumorigenesi. Avevamo anche evidenziato che alcuni comuni alimenti possono rallentare il cancro alla prostata. Ora, i nuovi risultati sembrano promettenti. Molti ignorano che questi elementi presenti nell’alimentazione potrebbero essere implicati in un aumentato rischio di cancro alla prostata.