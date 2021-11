Non c’è nulla di peggio che vedere i capi appena lavati uscire dalla lavatrice più sbiaditi e scialbi di prima. Che si tratti di bianchi o colorati, il nostro bucato ha bisogno del corretto lavaggio per riacquistare la lucentezza perduta.

La lavatrice è una comodità indiscutibile, ma anche con questa possiamo sbagliare e non ottenere il risultato sperato. Potremmo imputare la colpa al detersivo aggressivo o alla semplice usura. In ogni caso, probabilmente il cestello ci restituirà dei capi scoloriti e privi della brillantezza d’un tempo.

Se ci ritroviamo in questa situazione, non dobbiamo disperarci. Se è vero che basta un semplice rimedio naturale per profumare e ammorbidire i maglioni, per il bucato il discorso non sarà diverso.

Esiste addirittura più di un metodo per ridargli nuova vita e che ci risolleverà il morale. Perciò, non perdiamo tempo e mettiamoci subito al lavoro per offrire al nostro bucato lo splendore che si merita.

Ravviviamo il bucato spento e ingrigito con 2 trucchetti facilissimi per risparmiare tempo e denaro

Il primo sistema consiste nell’utilizzo di due ottimi prodotti naturali che abbiamo tutti in cucina. Parliamo di limone e sale. Prepariamo un catino con circa 1 litro di acqua tiepida.

Spremiamo due limoni e versiamo il succo nell’acqua. Subito dopo, aggiungiamo anche 3 cucchiaini di sale. Ora non resta che adagiare i vestiti nel catino e procedere col lavaggio a mano. L’effetto sbiancante del limone unito al potere del sale restituirà la brillantezza perduta ai nostri amati capi.

Il secondo metodo

Per mettere in pratica il prossimo trucchetto dovremo procurarci una pentola bella capiente. La riempiamo d’acqua, quindi aspettiamo che bolla e aggiungiamo mezza tazza di detersivo in polvere.

Adagiamo nel recipiente i vestiti da trattare e li lasciamo in ammollo per 30 minuti. Per finire, lasciamo che si raffreddino e procediamo col normale risciacquo.

Se ravviviamo il bucato spento e ingrigito con 2 trucchetti facilissimi per risparmiare tempo e denaro come questi non ce ne pentiremo.

Un’alternativa in più

Possiamo sfruttare la nostra comodissima pentola d’acqua anche per buttarci dentro qualche fetta di limone. Dopo avere portato a bollore, inseriamo i nostri vestiti e lasciamo agire il tutto per circa mezz’ora. Dovremmo aver risolto una volta per tutte l’odioso problema dell’ingrigimento dei capi.

Approfondimento

