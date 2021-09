Quando parliamo di alimenti particolarmente preziosi per la lotta al colesterolo alto e ai picchi di glicemia, dobbiamo per forza partire da quelli ricchi di acidi grassi. Soprattutto quelli che contengono gli omega 3 e 6. Ecco allora che andiamo sui legumi, su determinati pesci, sulla frutta secca, giusto per fare gli esempi più comuni. Però molti ignorano che questi alimenti ricchi di omega 9 abbassano il colesterolo aiutando il cuore allo stesso modo. Possiamo abbassare la glicemia senza medicine ma con 1 solo eccezionale accorgimento che pochi conoscono e con questi alimenti suggeriti dai nostri Esperti.

Difensori di cuore e sangue

Prendiamo gli alimenti ricchi di omega 9 e pensiamoli come la miglior difesa del campionato di calcio. Il tutto a vantaggio del nostro cuore e della circolazione sanguigna. Non per niente come vedremo sono alla base della famosa dieta mediterranea e la scienza alimentare ne riconosce l’importanza. Sono sempre di più, infatti gli studi internazionali di una certa rilevanza che confermano l’importanza di questi alimenti. Fanno parte della stessa squadra degli acidi grassi insaturi più famosi come gli omega 3 e 6 e possiamo trovarli sia nei grassi animali che in quelli vegetali. Il simbolo degli alimenti ricchi di omega 9 è anche uno dei pilastri della prevenzione mondiale: l’olio di oliva.

Ciò che penalizza di più questi acidi rispetto a quelli più famosi è il fatto che il nostro organismo possa sintetizzarli anche da altri alimenti. Ma non per questo possiamo rinunciarci a cuor leggero, per utilizzare un gioco di parole. Se siamo soliti cucinare utilizzando più di un olio, è bene sapere che troviamo quantità di omega 9 anche:

nell’olio di semi di girasole;

all’interno dell’olio di mandorle;

nell’olio di arachidi;

nell’olio di soia.

Ma possiamo trovarne piccole quantità anche nei più comuni salmone e tonno.

Riducono anch’essi il livello di colesterolo cattivo

Qualche anno fa era possibile trovare sui libri di scuola dei più piccoli i cosiddetti “tre moschettieri del cuore”. Non c’entra nulla il famoso romanzo degli spadaccini più famosi di Francia, ma è un importante richiamo ai tre tipi di acidi grassi. Il compito degli omega 3, 6 e 9 è infatti quello di fornire un buon numero di antiossidanti per prevenire le malattie cardiache. E a proposito di antiossidanti ecco questa pianta unica e poco conosciuta riduce glicemia e colesterolo coi suoi 40 antiossidanti.

