Chi ama le piante e i fiori sa bene quanto tempo e quante cure richiedano. Nonostante ciò, avere una casa piena di fiori colorati e piante rigogliose è davvero impagabile.

Veder crescere ciò che coltiviamo con tanto impegno ci dà molte soddisfazioni. Inoltre, piante e fiori rendono i nostri ambienti domestici più caldi ed accoglienti.

Tra le piante che fioriscono proprio in questo periodo c’è il cactus di Natale. Questa pianta tropicale ci regala fioriture splendide e coloratissime, che però durano pochi mesi.

Ma molti ignorano che per avere il cactus di Natale fiorito tutto l’anno basta solo un semplice ma straordinario trucchetto.

Amare le piante spesso non basta per prendersene cura nel migliore dei modi. Infatti, ogni pianta è diversa dalle altre e ciascuna ha bisogno di cure differenti.

Non è la prima volta che parliamo di cactus fioriti. Infatti, abbiamo precedentemente svelato che bastano poche mosse per ottenere un meraviglioso cactus fiorito effetto bonsai da fare invidia.

Se invece vogliamo sapere come prolungare la fioritura del cactus di Natale, continuiamo a leggere questo articolo.

Come curarlo

Il vero nome del cactus di Natale è schlumbergera. Come abbiamo detto in precedenza, questa pianta è di tipo tropicale.

Non facciamoci ingannare dal nome: a differenza dei comuni cactus che vivono nei deserti, la schlumbergera vive nelle foreste tropicali.

Questo significa che la pianta ha bisogno di determinate condizioni per crescere al meglio. Infatti, se per errore la trattiamo come una succulenta, questa pianta non sopravvivrebbe a lungo.

Pertanto, quando scegliamo questa pianta, cerchiamole un vaso che possieda il buco per il drenaggio. Come tutte le piante tropicali, anche questa teme i ristagni idrici.

È importante innaffiarla soltanto quando il terriccio è asciutto per evitare che possano marcire le radici. La scelta del terriccio non è fondamentale perché si adatta molto bene a tutti i tipi.

Tuttavia, questa pianta ha bisogno di tanta umidità e quindi possiamo vaporizzarla un paio di volte la settimana. Consigliamo di scegliere il bagno come stanza perfetta. Infatti, l’alto tasso di umidità del bagno la aiuta a crescere rigogliosa.

Prolungare la fioritura del cactus di Natale è possibile. Dobbiamo sapere che questa pianta ha bisogno di luce indiretta. Il sole diretto potrebbe bruciare sia le foglie sia i fiori.

Nelle foreste tropicali queste piante crescono sugli alberi e godono di tante ore d’ombra. Per questo motivo, se il nostro cactus non fiorisce potrebbe essere per colpa della troppa luce. Ma non è tutto, anche temperature troppo alte potrebbero bloccare la fioritura.

Pertanto, quando vediamo che la pianta smette di fiorire, cerchiamo di aiutarla a produrre di nuovo i fiori. Il modo migliore per stimolare la fioritura di questa pianta è lasciarla per qualche settimana in un luogo il più possibile buio e fresco. Il motivo è molto semplice: lo shock termico e le scarse condizioni di luminosità stimolano la fioritura.

Dovremo tenere la nostra pianta in una stanza buia ad una temperatura che non superi i 15 gradi. Lasciare la pianta in queste condizioni per almeno 6 settimane permetterà una fioritura che dura nel tempo.