In natura esistono piante e fiori bellissimi e dai colori vari e sgargianti. Le piante grasse sono molto semplici da coltivare e sono molto diffuse nelle nostre case.

In un precedente articolo abbiamo spiegato come “mettendo in pratica questi 3 geniali metodi sarà possibile moltiplicare le piante grasse in modo veloce ed economico”.

Oggi la Redazione vuole spiegare invece che bastano poche mosse per ottenere un meraviglioso cactus fiorito effetto bonsai da fare invidia.

Infatti, unendo due piante completamente diverse tra loro si può ottenere un risultato magnifico. Questo innesto è davvero bellissimo perché ci regalerà molti fiori coloratissimi. Spieghiamo insieme passo dopo passo come ottenerlo.

Per prima cosa ci serve una pianta grassa che faccia da base. Scegliamone una che abbia una base quadrata di circa 5 centimetri e che non superi i 25 centimetri di altezza. Questa pianta sarà il nostro portainnesto. Procuriamoci 4 foglie di natalina che siano integre e sane. Non dovranno avere tagli o essere attaccate da muffe, batteri o funghi. Prepariamo la fogliolina creando una parte viva nella sezione basale della foglia. Questo permetterà alla linfa di passare dal portainnesto alla foglia. Facciamo quest’operazione con un taglierino sterilizzato. Dobbiamo quindi spellare leggermente la foglia sia da una parte sia dall’altra. Torniamo al portainnesto. Dobbiamo cimarlo per non farlo crescere più in altezza e per farlo useremo sempre un taglierino sterilizzato. Quindi tagliamo via la punta molto delicatamente e rimuoviamo con un bastoncino di cotone la linfa. La pianta si cicatrizzerà molto in fretta. Uniamo quindi le foglioline al portainnesto. Per farlo, dobbiamo prima creare dei tagli in diagonale profondi un centimetro e mezzo nel portainnesto. Partendo dall’alto dovremo scendere in basso non oltre 5 centimetri. Dopo aver creato i 4 tagli, spostiamo con delicatezza i due lembi della pianta ed inseriamo la fogliolina. È importante che la sua parte viva coincida con quella del portainnesto. Per aumentare la possibilità che l’innesto attecchisca, cauterizziamo tutti i tagli precedentemente creati con della super colla. Inoltre, questo passaggio permetterà di creare una barriera contro funghi e batteri.

Risultati

Dopo appena qualche mese le foglioline saranno tutte vitali e avranno generato all’apice altre foglie. Dopo 8 mesi, oltre ad altre foglie vedremo spuntare dei boccioli che daranno vita a moltissimi fiori colorati e bellissimi.