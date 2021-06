La nostra casa è il nostro regno. Al suo interno ci rilassiamo e assaporiamo i bei momenti che la vita ci offre.

Amiamo arredarla bene e abbellirla con accessori unici che molti ci invidiano.

Ma se sappiamo perfettamente che mobili scegliere, non sappiamo invece come valorizzarla nelle piccole cose.

Sappiamo ad esempio come scegliere il colore delle pareti? E magari come tinteggiarle?

Grazie a questo prezioso articolo scopriremo che esiste un oggetto pratico ed economico che ci faciliterà la vita.

Questo pratico oggetto economico è ideale per decorare casa velocemente e senza fatica

Quando scegliamo la nostra casa o vogliamo rinnovarla dobbiamo sempre partire dal colore delle pareti.

Che si voglia solo dare una rinfrescata al colore o sceglierne uno diverso avremo bisogno di un pratico alleato.

Tutti noi penseremo subito al più classico pennello ma questo ci farebbe sprecare troppo tempo ed energie.

Quello che in pochi sanno è che dovremo semplicemente acquistare un rullo per pareti.

Questo pratico oggetto economico è ideale per decorare casa velocemente e senza fatica alcuna. In poche mosse ci permetterà di stendere perfettamente il colore che si asciugherà nel minore tempo possibile.

Inoltre è possibile trovarlo in diverse dimensioni e questo ci permetterà di scegliere quello più adatto alle nostre pareti.

Non dovremo far altro che bagnarlo nella tinta e farlo scolare leggermente. Una volta appoggiato al muro inizieremo a farlo scorrere in orizzontale o verticale e in un attimo avremo colorato tutto.

Grazie al caldo o ad un po’ d’aria i nostri muri si asciugheranno perfettamente e la casa acquisterà una nuova brillantezza.

Qualche consiglio in più per non sporcare

Quando tinteggiamo casa è consigliabile coprire il pavimento con fogli di giornale o teli di plastica. Questo farà sì che il pavimento non si bagni nel caso in cui dal soffitto cadano piccole gocce di colore.

Inoltre è preferibile coprire anche i mobili per evitare di rovinarli.

Ricordiamoci di utilizzare del nastro adesivo in carta per coprire i bordi dei nostri infissi o degli interruttori della luce. Quando passeremo il rullo lì vicino non dovremo preoccuparci di fare troppa attenzione.

L’adesivo proteggerà tutto dal colore, e una volta finito di tinteggiare, riusciremo facilmente a staccarlo.

Adesso sì che siamo pronti per decorare al meglio la nostra casa. Grazie a questo pratico oggetto e a questi preziosi consigli riusciremo a valorizzare perfettamente la nostra dimora.

