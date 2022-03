Dopo la pandemia di Covid 19 che non è ancora finita, le ricadute economiche per le famiglie italiane sono state abbastanza pesanti. A queste bisogna aggiungere quelle legate alla recente guerra in Ucraina. Carburante, gas ed energia elettrica hanno i prezzi che ormai sono alle stelle, anche se il Governo, almeno sui carburanti, è intervenuto tagliando le accise. Ma solo per un periodo limitato. Il potere di acquisto delle famiglie non è mai stato così basso negli ultimi decenni.

E proprio per questo motivo sono state messe in campo agevolazioni per i cittadini e le famiglie. Figli, bollette, casa ma anche sostegno psicologico. Potranno ricevere 4 Bonus le famiglie con ISEE basso che vanno a sommarsi all’assegno unico per le famiglie con figli. In questo articolo vedremo quali sono e a chi spettano nel 2022 tutti i soldi e Bonus oltre all’assegno unico.

Diversi aiuti alle famiglie, il primo è l’assegno unico

Per tutte le famiglie con figli fino a 21 anni è stato introdotto, da marzo 2022, l’assegno unico e universale. Una misura che estende a tutti il beneficio che fino a febbraio, con gli ANF, era riconosciuto solo a pensionati e lavoratori dipendenti. Anche se il beneficio è riconosciuto a tutti i genitori, spetta in forma intera solo per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro.

La misura prevede, inoltre, diverse maggiorazioni per:

figli disabili;

famiglie numerose;

mamme con età fino a 21 anni;

genitori che hanno entrambi reddito da lavoro;

famiglie con ISEE fino a 25.000 euro e hanno percepito ANF lo scorso anno.

Tutti i soldi e Bonus oltre all’assegno unico che le famiglie con questo ISEE possono ricevere nel 2022

Non solo assegno unico però. Ci sono altri 4 Bonus per le famiglie che versano in una situazione economica non troppo florida. Il primo è il Bonus sociale che viene riconosciuto a nuclei con ISEE non superiore a 12.000 euro. Tale tetto di reddito, che prima era di 8.000 euro, è stato innalzato per comprendere nella platea dei beneficiari 1,2 milioni di famiglie in più. Per questo beneficio non è necessario presentare alcuna domanda, visto che sarà riconosciuto in automatico. ARERA, in base ai dati condivisi con l’INPS, riuscirà a individuare in autonomia le famiglie aventi diritto. A patto che abbiano presentato l’ISEE.

Resta per il 2022 anche il Bonus nido per sostenere le famiglie con figli piccoli. In questo caso il beneficio è riconosciuto in misura variabile sempre in base all’ISEE. Spetta un rimborso dell’intera o di parte della spesa sostenuta per le rette mensili che si pagano per la frequenza dell’asilo nido.

Anche nel 2022 sarà, inoltre, possibile richiedere il Bonus casa under 36. L’agevolazione è dedicata ai più giovani (nati dal 1 gennaio 1986) che vogliono comprare casa e hanno un ISEE fino a 40.000 euro.

In ultimo, figlio della pandemia, c’è il Bonus psicologo per il quale, però, si attendono ancora i decreti attuativi. L’agevolazione riconoscerà 600 euro all’anno per supporto psicologico. Il tetto massimo ISEE per accedere è di 50.000 euro.

