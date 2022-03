Attenzione, questa bevanda naturale sarebbe l’alleata numero uno contro la stitichezza e migliorerebbe l’assorbimento di ferro

A chi non è mai capitato di avere difficoltà ad andare in bagno? La stitichezza, o stipsi, è un disagio comune tra la popolazione italiana. Generalmente si risolve da sola, senza bisogno di particolare intervento medico. A volte può però diventare cronica e dobbiamo imparare a conviverci per lunghi periodi. A peggiorare il problema contribuisce certamente una dieta povera di fibre e di liquidi, ma anche uno stile di vita frenetico e lo stress. Per aiutare il nostro intestino è importantissimo curare la nostra dieta. Sì quindi alla verdura ricca di fibra e alla frutta, e no ai cibi troppo processati o fritti. Ma oltre a mangiare gli alimenti giusti, possiamo aiutare la regolarità del nostro intestino anche con le bevande. E ce n’è una in particolare che le nostre nonne hanno sempre consigliato. E per una buona ragione.

Un rimedio tradizionale che ha basi scientifiche

Ma di quale bevanda stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta del decotto di prugne. La saggezza popolare vuole che questa bevanda sia un toccasana per l’intestino pigro e ostruito. Inoltre, le prugne aiuterebbero il nostro corpo ad assorbire meglio il ferro. Le nostre nonne le preparavano anche per i bambini e le donne in gravidanza. Come molti rimedi tradizionali, anche questo ha un fondo di verità.

Sappiamo che le prugne stimolano e migliorano la motilità intestinale. È per questo che, quando soffriamo di stitichezza, il primo consiglio che molti ci danno è quello di mangiare delle prugne, anche secche. Ma in realtà, un altro modo per beneficiare delle loro proprietà, è quello di berne un decotto. La preparazione è molto semplice. Vediamo come preparare un decotto di prugne che ci aiuterà finalmente a combattere la stitichezza.

Come preparare il decotto di prugne

Attenzione, questa bevanda naturale sarebbe l’alleata numero uno per combattere la stipsi. Ecco come preparare il decotto di prugne per far felice il nostro intestino. Per prima cosa, procuriamoci delle prugne secche e sciacquiamole sotto l’acqua corrente. Poi tagliamo ciascuna prugna in tre o quattro pezzi, eliminando il nocciolo centrale. Mettiamo quindi sei o sette prugne così tagliate in un pentolino d’acqua. Portiamo l’acqua ad ebollizione e lasciamola bollire per qualche minuto. Dopodiché, filtriamola in un colino, eliminando le prugne. Gustiamo il nostro decotto tiepido, per stimolare la corretta funzionalità del nostro intestino.

