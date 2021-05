In un periodo come quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, dove tutto è a nostra disposizione, è molto facile considerare come scarti diverse parti di alimenti, nonché interi ingredienti. Infatti avendo sempre la possibilità di poter acquistare qualcosa di nuovo e quindi migliore, sono tanti quelli che non vogliono prestare attenzione a capire come poter riutilizzare ciò che già si possiede. Eppure è un vero peccato, perché si perde l’opportunità di scoprire e imparare molte cose interessanti.

Tutte le componenti

Soprattutto poi quando parliamo di frutta e verdura, questo concetto è ancora più importante e fondamentale. Difatti come abbiamo visto ad esempio in questo articolo qualche tempo fa, addirittura le bucce dell’arancia possono regalarci dei benefici del tutto inaspettati. E così come gli agrumi, anche le verdure potrebbero stupirci. Alcune loro parti, solitamente considerate scarti da buttare, sono in realtà ottime per preparare alcune ricette. E difatti molti decidono sempre di scartare via la testa e la coda delle zucchine ma non sanno di sprecare una risorsa preziosa.

L’apparenza inganna

Oggi parleremo delle zucchine, un ortaggio buonissimo e mangiato ogni giorno da moltissime persone, anche grazie alla versatilità che presenta, e quindi alla possibilità di poterlo inserire in mille ricette. Ciononostante la maggior parte delle persone, prima di mangiarle, decide di eliminare i due antipodi della zucchina, ovvero la testa e la coda. Per due motivi fondamentalmente. In primo luogo perché presentano un colore diverso, secondo poi per la consistenza solitamente più dura e non omogenea con il resto dell’ortaggio.

Eppure non dovremmo farci ingannare dall’apparenza, infatti anche queste parti sono commestibili, e possiamo riutilizzarle. Da farle diventare parti di un minestrone ad inserirle all’interno di un brodo vegetale, sono tante le opzioni che possiamo considerare. Con un po’ di ingegno e fantasia potremo sicuramente dare una seconda vita a queste componenti della zucchina che, a prima vista, siamo portati a buttare nel secchio. Basta solamente andare oltre l’apparenza. E del resto molti decidono sempre di scartare via la testa e la coda delle zucchine ma non sanno di sprecare una risorsa preziosa.