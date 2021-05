A giorni queste palazzine all’asta saranno l’investimento immobiliare vincente del 2021 per chi è pronto a fare l’affare

Avevamo già esposto alcune dismissioni immobiliari del Ministero della Difesa. Edifici residenziali di valore che entro la metà di giugno passeranno di mano, ossia cambieranno proprietà.

Facciamo adesso un riepilogo, giacché a giorni queste palazzine all’asta saranno l’investimento immobiliare vincente del 2021 di chi è pronto a fare l’affare.

Le palazzine di Spoleto e Pordenone per chi è pronto a fare l’affare

Il lotto n. 30/4127 concerne una palazzina alloggi di 508 mq sita a Spoleto: sarà venduta giovedì 10 giugno.

Invece lunedì 7 andrà all’asta il lotto 30/7523, e riguarda una palazzina alloggi (sita a Pordenone) di 2.103 mq. Per entrambi i fabbricati si rimanda al seguente link.

Le palazzine a Portogruaro e Udine sono un altro investimento immobiliare

A Portogruaro, provincia di Venezia, il lotto 30/6529 riguarderà la vendita all’asta con incanto di una palazzina ad uso residenziale. Il passaggio di proprietà avverrà giovedì 10 giugno alle 11.00.

Spostandoci ad Udine, invece, il lotto 30/7369 riguarderà un’altra palazzina di 2.749 mq residenziali. L’asta si terrà martedì 8 alle ore 12.00. Per tutti i dettagli di questi due immobili si rimanda al seguente articolo.

Ancora a Pordenone e poi a Brescia

Il lotto 30/7528 riguarda la vendita all’asta di una palazzina alloggi sita anch’essa a Pordenone. È costituita da un unico corpo di fabbrica che si sviluppa per 2 piani fuori terra ed ospita 8 unità abitative. La superficie residenziale complessiva è di 539 mq. Inoltre vi è un piano interrato adibito a magazzini e una corte esterna dove sono presenti 2 autorimesse e 6 posti auto scoperti.

La proprietà del lotto sarà libera al 1° turno d’asta (unica e con incanto) e il prezzo dell’avviso è fissato in 251.440 euro. La cauzione è pari a 25.144 euro (deposito mediante fideiussione bancaria) e si potranno presentare offerte fino alle 17.00 di venerdì 4 giugno. Alle 11.00 di lunedì 7, infatti, si procederà alla vendita.

Il lotto 30/3076 ci rimanda a Brescia, dove all’asta finirà una palazzina alloggi di 4 piani e 12 unità abitative, per complessivi 1.365 mq di superficie. Vi è una corte esterna recintata e nel seminterrato vi sono 7 posti auto coperti, 12 cantine e il vano caldaia.

Per questo stabile il prezzo dell’avviso è fissato in 1.245.130,00 euro e la cauzione è pari al 10%. Le offerte d’interesse si raccoglieranno fino alle 17 di venerdì 4 e alle 11.00 di mercoledì 9 si procederà alla vendita (asta unica e con incanto).

Le palazzine all’asta a Precenicco e Gradisca d’Isonzo

A Precenicco, provincia di Udine, il lotto 30/7559 metterà all’asta una palazzina con 8 unità abitative per 850 mq di superficie residenziale. La proprietà del lotto passerà di mano al 1° turno d’asta martedì 8 alle 10.00.

Sempre in Friuli, ma a Gradisca d’Isonzo, il lotto 30/7513 porrà in vendita una palazzina di 935 mq di superficie residenziale. La vendita all’asta, con incanto, si terrà mercoledì 9 giugno alle ore 10.00. Per tutti i dettagli delle due aste, si rimanda al seguente link.

Dunque, a giorni queste palazzine all’asta saranno l’investimento immobiliare vincente del 2021 di chi è pronto a fare l’affare.