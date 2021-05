Spiagge bianchissime, mare cristallino e antichi resti archeologici da visitare armati di maschera da sub. Sono queste le attrazioni che aspettano i turisti che vogliono visitare questa piccola isola Covid free non ancora totalmente assediata dal turismo di massa. Qui potremo veramente vivere dei momenti di serenità assoluta immersi in acque cristalline.

Per questo motivo, questa estate godiamoci una vacanza caraibica in questa isola Covid free perfetta per gli amanti delle spiagge bianchissime e delle immersioni. Scopriamo subito di che si tratta.

L’isola dalle spiagge caraibiche da visitare assolutamente quest’estate

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo spiegato nei nostri articoli come in Grecia esistano ancora delle località dove potersi godere delle vacanze all’insegna della tranquillità. Tra questi piccoli paradisi spicca l’isola di Kimolos, ancora ammantata dal fascino della Grecia insulare tradizionale e verace.

Qui sarà possibile assaggiare della tipica cucina greca passeggiando tra case bianchissime e dalle famose porte blu. Gli amanti del mare potranno inoltre godersi delle spiagge bellissime e delle immersioni veramente particolari. Inoltre, da Kimolos sarà possibile fare delle escursioni alla volta di piccoli angoli della Grecia che meritano veramente di essere visitati.

Questa estate godiamoci una vacanza caraibica in questa isola Covid free perfetta per gli amanti delle spiagge bianchissime e delle immersioni

Quindi, cosa visitare in questa piccola isola greca benedetta da spiagge bianchissime? Sicuramente merita una visita il piccolo Borgo di Chora, in cui osservare gli anziani abitanti che bevono il caffè sul fare della sera.

Con un po’ di pazienza sarà possibile visitare anche l’antico castello della città, il Kastro, circondato da storie antiche e indimenticabili. Al mattino sono invece imperdibili le spiagge di Prassa Beach, caratterizzata da un mare caraibico, e di Bonatsa Beach, adatta ai più piccoli. Infine, tutti gli amanti dell’archeologia subacquea non potranno perdersi una gita alla volta dei reperti sommersi dell’antica città di Ellinika.

