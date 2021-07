L’avocado è una fonte d’incredibili benefici per la salute e la bellezza del corpo. Come la Redazione aveva spiegato in questa precedente mini-guida, l’avocado non è solo un frutto da mangiare, ma ha un grande potere colorante. I benefici non si fermano qui, specialmente quando entra in gioco un prodotto che è possibile ottenere proprio dall’avocado.

Molti consumano questo frutto, ma pochi conoscono i suoi particolari utilizzi per vivere meglio che derivano proprio dall’olio di avocado. L’olio ha veramente tantissimi impieghi sia in cucina che nella cosmesi, quindi eccone i principali.

Come ottenere l’olio e usarlo in cucina o nella cosmesi

Esso deriva da una particolare tecnica di spremitura a freddo della polpa del frutto. La polpa subisce una prima macerazione dopo la fase di pulitura e poi avviene l’estrazione vera e propria dell’olio. Qualche ultimo controllo e piccoli ritocchi rendono l’olio di avocado perfetto anche alla vista di chi lo acquista. Tralasciando la perfezione estetica, l’olio ha valori nutrizionali che non hanno nulla da invidiare ai comunissimi oli.

Anzi, l’olio di avocado ricorda molto l’olio d’oliva per le innumerevoli proprietà e il particolare contenuto di acidi grassi. L’olio ottenuto dall’avocado è innanzitutto indicato anche per le fritture, grazie all’elevato punto di fumo. Esso tende a non diventare rancido nel tempo ed ha un aspetto verde e viscoso davvero particolare alla vista. I migliori benefici in termini di bellezza sembrano essere proprio in riferimento ai capelli.

Per quanto riguarda l’uso alimentare, consigliamo comunque di consumarlo crudo e con moderazione. L’olio è fortemente energetico e gioca un ruolo importante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. I migliori benefici dell’olio di avocado, però, esistono proprio nel campo della cosmesi.

Esso è particolarmente utile per le pelli secche e segnate dal tempo e svolge un’azione anti-invecchiamento davvero eccezionale. Per applicarlo sulla cute, suggeriamo di massaggiarlo con movimenti rotatori che facilitano l’assorbimento. Ottima anche la combinazione con l’olio di Jojoba.

In abbinamento all’olio di cocco o al burro di karitè, invece, l’olio di avocado è perfetto per impacchi da applicare sui capelli. Ha infatti proprietà rigeneranti e nutrienti e basta applicarlo sulle lunghezze per mezz’ora per notare un’incredibile morbidezza sui capelli. Insomma, i benefici sono davvero tantissimi e il suo costo è perfettamente nella norma. Tutte queste proprietà dimostrano che l’avocado non smette mai di sorprendere.