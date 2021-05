Riciclare è sempre un modo perfetto per risparmiare denaro e stimolare la propria creatività. Anche gli oggetti più impensabili rappresentano elementi perfetti per ricicli davvero interessanti. La bella stagione, poi, fa venire voglia di condurre un’alimentazione più sana in vista dell’estate.

Quale cibo sano è presente ormai in qualsiasi dieta? L’avocado naturalmente! Chi getta gli scarti di questo frutto senza conoscerne questi riutilizzi creativi commette un grande errore. Ecco allora tanti geniali modi di riutilizzare le bucce di avocado in modo creativo e che è impossibile ignorare.

Come realizzare bellissime candele

L’involucro esterno di un avocado è il contenitore perfetto per realizzare delle bellissime candele per profumare casa. Basterà eliminare tutti i residui di polpa, lavare bene l’interno della buccia e seccarla.

Riempirla quindi con della cera precedentemente sciolta a bagnomaria e profumarla con i propri oli essenziali preferiti. Collocare un piccolo stoppino al centro ed ecco pronte fantastiche candele da usare come centro tavola durante pranzi o cene.

Ma ecco subito altri dei tanti geniali ricicli, perché chi getta gli scarti di questo frutto senza conoscerne questi riutilizzi creativi commette un grande errore.

Un creativo quadro da appendere

Questa seconda idea è probabilmente la più fantasiosa per riciclare le bucce di avocado. Basterà dipingere la superficie esterna della buccia con del colore acrilico. La forma allungata dell’avocado ben si presta a raffigurare un volto umano stilizzato o in pieno stile cartoon o esotico.

Incollando, poi, più bucce su un quadro, è possibile anche disegnare bellissimi animaletti da appendere nelle camere dei più piccoli. Una buccia servirà per il viso di un magnifico coniglietto, due per le orecchie e altre due per le zampe!

Avocado e bellezza

La parte interna della buccia di avocado è anche un perfetto struccante naturale. I residui di polpa nutriranno la pelle donandole una buona dose di vitamine.

Ma le bucce sono perfette anche per praticare rilassanti massaggi per il corpo. Basterà massaggiare sulla pelle la parte interna della buccia.

Come oggetto di arredo o in cucina

Un avocado più grande può diventare con fantasia un comodo svuota tasche da camera da letto. Oppure suggeriamo di usare la buccia per servire una deliziosa salsa guacamole mono-porzione per i propri ospiti.

Un ultimo potere inaspettato

Non molti lo sanno ma le bucce di avocado e il nocciolo hanno un grandissimo potere colorante. Se trattate come indicato in questo precedente articolo esse coloreranno i propri capi di meravigliose sfumature rosa o arancio. Tutto questo in modo estremamente naturale!