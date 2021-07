Le piante grasse sono generalmente amate da tutti grazie alla loro facilità di coltivazione, infatti non hanno bisogno di particolari quantità acqua per sopravvivere.

Facciamo attenzione a questi periodi caldi poiché tenderanno anche a loro a risentire del caldo: dovranno essere irrigate quando il terreno sarà completamente asciutto.

Questo perché questa tipologia di pianta fiorisce d’estate e l’acqua è fondamentale per i fiori che stanno crescendo.

In pochi sanno che è questa la pianta grassa succulenta dalla straordinaria fioritura

Il Cereo del Perù è amato per le sue forme che lo rendono decorativo e adatto per abbellire il nostro ambiente, sia interno che esterno.

Questa pianta è semplice da coltivare sia in terra che in vaso, bisogna solo sapere che crescerà in altezza, arrivando a superare i 12 metri.

È caratterizzato da un alto fusto cilindrico, di tonalità verde o bluastra e si compone in genere di sei o otto costole circondate di spine.

Il Cereo fiorisce in estate e, durante questo periodo, a seconda della varietà, compariranno dei bellissimi fiori colorati che si aprono durante la notte.

I fiori compaiono sui singoli rami e risultano ornamentali, dalla forma grande e suggestiva che rimanda a quella di un imbuto: davvero particolari.

Questi frutti sono delle bacche commestibili, di colore rosso-viola o gialli, mentre la polpa è bianca, con dei semini all’interno; il gusto invece è acidulo.

È importante che la pianta sia posizionata sotto i raggi del sole o, se in casa, vicino a zone molto luminose, altrimenti soffriranno.

Il Cereo deve essere annaffiato quando noteremo che il terreno sarà asciutto, anche se può resistere a periodi lunghi di siccità, però temono i ristagni idrici. Questa pianta preferisce svilupparsi in un terreno sciolto e drenato, sarebbe meglio per la pianta se le garantissimo un misto di torba e sabbia.

