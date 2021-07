Le coccinelle sono degli insetti che ci sono d’aiuto perché si nutrono di altri insetti e sono predatori dei parassiti che infestano le nostre piante.

Senza dubbio portano bene, visto che si mangiano gli afidi e tutti gli altri nemici dei nostri ortaggi, oltre ad essere incredibilmente carini.

La parte alta del corpo della coccinella è colorata, la troviamo di tonalità rossa con piccoli puntini neri ma ne esistono anche di altre specie.

L’ortica solitamente è una pianta da cui ci teniamo a distanza a causa del suo effetto urticante. Inoltre non tutti sanno che da questa pianta si ricavano grandi benefici per il nostro organismo grazie alle sue proprietà.

Inoltre, l’ortica è un antiparassitario del tutto naturale che funge da insetticida contro gli afidi. Gli alberi da frutto e i pomodori, ad esempio, beneficiano notevolmente della sua presenza.

Ma non solo, questa pianta è in grado di regolare il contenuto di ferro e azoto nel terreno, risultando quindi anche un ottimo concime naturale.

Inoltre, attirano nell’orto le coccinelle che troveranno qui riparo e nutrimento, portando ulteriori benefici alle nostre coltivazioni.

Pochi sanno che per attirare le coccinelle nell’orto basta solo 1 semplice mossa, il nostro orto ci ringrazierà sviluppando al meglio i nostri ortaggi.

Ulteriori consigli

Eventualmente, possiamo pensare di utilizzare delle casette in legno per insetti, se la nostra intenzione è quella di agevolare la loro presenza nell’orto.

Si possono realizzare in maniera autonoma o anche comprarle; la loro forma è esattamente come quella di una piccola casetta. Su di esse troviamo delle apposite fessure in cui le coccinelle possono trovare rifugio per ripararsi nei periodi più freddi.

Questa dovrà essere posizionata e fissata al terreno, con dei pali in legno, in prossimità dell’orto e in una posizione prevalentemente soleggiata.