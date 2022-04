Molti comprano ginseng e guaranà per recuperare le energie primaverili dimenticando questa pianta straordinaria che le nonne chiamavano radice d’oro

Se qualche anno fa avessimo detto alle nostre nonne di prendere il ginseng e il guaranà per combattere la debolezza, ci avrebbero guardato storto. Pensando sicuramente a qualche intruglio in arrivo da chissà dove, ben lontano dalla nostra tradizione culturale. E, in effetti, troppo spesso ci facciamo influenzare dal web e dalla globalizzazione, andando alla ricerca di prodotti validi, ma particolari. Dimenticando e sottovalutando che la nostra tradizione culturale, anche nella medicina, ha origini antiche e vanta prodotti di assoluta qualità. È proprio il caso del rimedio naturale che vedremo in questo articolo, sponsorizzato anche da molti sostenitori e particolarmente consigliato non solo per il fisico ma anche per la mente, nelle difficoltà primaverili. Viene sì da lontano, ma da un Paese impensabile.

Una radice che aiuta i muscoli e la resistenza

“Corona della regina” è un altro soprannome della rodiola, una pianta utilizzata da secoli quasi come una droga. In senso positivo, ossia come stimolatore delle reazioni agli stress psicofisici. Come possiamo vedere dallo studio associato, questa erba potrebbe essere un jolly a nostra disposizione per combattere la stanchezza stagionale. Stranamente non sono ancora state documentate tutte le sue potenziali virtù, che, per tradizione popolare sarebbero anche:

afrodisiache;

dimagranti;

antistress.

Qualcuno la pone originaria dell’Asia, altri della Siberia, ma la teoria prevalente è che venga addirittura dall’Alaska. In erboristeria e farmacia possiamo trovare gli estratti della sua radice, in comode capsule da assumere con un bicchiere d’acqua. Una delle sue sostanze principali è il salidroside, o rodosina, la sviluppatrice dell’adrenalina e della dopamina. Molto simile in questo al più famoso ginseng, al cui confronto, però, secondo alcune teorie sarebbe anche un aiuto per dimagrire. Senza contare la possibilità che aiuti anche la memoria e le capacità cognitive.

Attenzione alla sua assunzione e all’abuso

Molti comprano ginseng e guaranà per recuperare le energie fisiche e mentali, trascurando la radice d’oro. Ma, come ricordano i medici, su alcuni organismi potrebbe avere anche degli importanti effetti collaterali. Non è la pappa reale, la rodiola è comunque più intensa e concentrata. Potrebbe addirittura portare alla nausea, ma anche a capogiri e svenimenti. Per questo, è bene contattare il medico prima di assumerla e concordarne l’eventuale acquisto e dosaggio.

