Pagherà fino a 102 euro di multa non solo l’automobilista ma anche il pedone che assume questo comportamento ma molto diffuso

Il Codice della Strada non punisce solo infrazioni che mettono in pericolo gli automobilisti e i pedoni. Viene punito anche chi con il suo comportamento lede l’ambiente. Ci sono abitudini, infatti, che sono pessime sia in chi guida che in chi fruisce della pubblica via camminando. Ma anche andando in bicicletta o in monopattino. Nonostante l’essere umano, infatti, appartenga alla specie definita più evoluta, alcuni suoi comportamenti non lo sono affatto. E anche se è bravo a creare cose tecnologiche lo è altrettanto a distruggere la natura che lo circonda e l’ecosistema in cui vive. Non solo, infatti, è bravo a produrre tonnellate di sporcizia, ma in alcuni casi non è in grado neanche di evitare di spargerla ovunque. Pagherà fino a 866 euro di multa, infatti, chiunque si macchierà dell’infrazione di “insozzare la pubblica via”.

Il Codice della Strada per l’ambiente

L’articolo 15 del Codice della Strada descrive tutto quello che è vietato fare sulla pubblica strada. E non si riferisce solo all’automobilista ma a qualsiasi fruitore della via. Le infrazioni contenute nell’articolo in questione, infatti, possono essere commesse da tutti. Al comma 1, lettera f di questo articolo, infatti, si pone il divieto di sporcare e imbrattare non solo la strada ma anche le sue pertinenze. Nella lettera f-bis, invece, si parla in particolare del divieto di gettare rifiuti dai veicoli in sosta o in movimento.

Si tratta di due violazioni distinte visto che la seconda è rivolta solo a coloro che si trovano all’interno di un veicolo, mentre la prima si rivolge a tutti coloro che popolano la pubblica via. Ed è proprio quest’ultima violazione che approfondiremo nel seguente paragrafo.

Pagherà fino a 102 euro di multa non solo l’automobilista ma anche il pedone che assume questo comportamento incivile ma molto diffuso

L’educazione si vede dai piccoli gesti. E sporcare e insudiciare un luogo che è a disposizione di tutti è da maleducati ed incivili. E questo comportamento è punito anche dal Codice della Strada con una sanzione che da 26 a 102 euro. La multa è elevata a chiunque depositi rifiuti al di fuori dei cassonetti o insudici non solo la strada, ma anche le sue pertinenze. Automobilista, pedone ciclista non fa differenza e ognuo pagherà fino a 102 euro di multa. La strada è di tutti e va rispettata.

Oltre alla sanzione elevata, poi, vi è anche l’obbligo di ripristinare a proprie spese i luoghi imbrattati o insudiciati. Può provvedere direttamente il trasgressore, ma se non lo fa, la pulizia delle aree sarà eseguita d’ufficio. Ma “all’insudiciatore” saranno addebitate le spese.

