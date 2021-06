Sta arrivando l’estate e anche in questo periodo si è alla ricerca di nuove idee in cucina.

Cercare di combinare leggerezza e gusto, spesso, ci porta ad optare sempre per le solite ricette light.

Tuttavia è possibile rimanere in forma inserendo nella dieta, sporadicamente, qualche fetta di torta.

La torta di cui si proporrà la ricetta nel presente articolo è un dolce light, perfetto per l’estate.

Preparare una torta menta e cioccolato permetterà di portare in tavola un dolce fresco ed elegante. Si tratta di una variante light della classica torta cioccolato e menta, in ogni caso ottima in tutte le occasioni.

Ottima, anche dopo qualche ora nel frigorifero, da presentare durante feste o come dolce di fine pasto. Molti coltivano questa pianta aromatica profumata ma pochi sanno che è perfetta per preparare un dolce estivo leggero e delizioso.

Ecco, quindi, come preparare questa deliziosa torta leggera e gustosissima.

Ingredienti per 6 persone

a) 210 gr di farina;

b) 30 gr di cacao amaro;

c) 150 gr di zucchero;

d) 1 bustina di lievito;

e) 30 gr di olio di semi;

f) 300 ml di acqua;

g) 20 foglie di menta.

Prima di iniziare la preparazione di questa torta si consiglia di lavare accuratamente le foglie di menta utilizzando acqua corrente.

Prendere un pentolino e mettere a bollire l’acqua in cui dovrà essere aggiunta la menta. Aspettare l’ebollizione dell’acqua prima di spezzettare la menta. Lasciare la menta in infusione per circa una ventina di minuti.

Lasciare riposare il tutto una notte prima di filtrare il liquido, prelevarne circa 200 ml e mettere in una ciotola capiente. A questo punto aggiungere l’olio di semi, il lievito, lo zucchero, la farina e il cacao amaro.

Utilizzando una frusta mescolare finché non risulterà un composto liscio. Prendere una teglia da forno e ungerla con dell’olio. Preriscaldare il forno e in seguito lasciare cuocere la torta per circa 25 minuti a 180 gradi.

