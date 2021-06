Le fragole sono uno degli alimenti capaci di anticipare con il loro profumo e la loro dolcezza la stagione estiva. Sono tra le piante più diffuse negli orti di tutta Italia, facili da coltivare e ottime da utilizzare in cucina.

Tutte le tipologie di fragole in commercio vengono sfruttate in cucina per ricette molto diverse tra loro. Profumate e colorate sanno donare allegria a qualsiasi piatto.

In un precedente articolo si era trattato di alcuni modi alternativi per portare le fragole in tavola (consultare qui).

Oggi, invece si tratterà di una ricetta davvero sfiziosa che farà impazzire adulti e bambini. Infatti, si andrà alla scoperta della preparazione di cestini di sfoglia ripieni di fragole e crema pasticciera.

Una ricetta capace di mettere d’accordo tutti i sensi, dall’olfatto sino al gusto. Dolcezza e profumo, infatti, saranno protagonisti assoluti.

Ingredienti per 4 persone

a) 1 rettangolo di pasta sfoglia fresca;

b) 250 gr di fragole;

c) 150 gr di crema pasticciera;

d) zucchero a velo, quanto basta.

Ecco come cucinare le fragole in modo facile e veloce per salutare l’estate con un dolce sfizioso che piacerà a tutti

Prima di iniziare la preparazione della ricetta si consiglia di preriscaldare il forno a 200 gradi. Prendere degli stampini e foderarli con della carta da forno precedentemente inumidita. In seguito srotolare la pasta sfoglia e tagliarla in otto quadrati che andranno sistemati negli stampini.

Fare aderire bene la pasta sfoglia agli stampini facendo solamente fuoriuscire le punte.

A questo punto bucherellare il fondo della pasta sfoglia e farli scaldare in forno per circa un quarto d’ora. Dopo averli estratti dal forno andranno fatti raffreddare per alcuni minuti.

Mentre la pasta sfoglia si raffredda prendere le fragole e lavarle accuratamente utilizzando acqua corrente. Tagliare via le parti verdi e suddividerle in fettine che andranno poi inserite nei cestini.

Rimuovere la pasta sfoglia dagli stampini.

Prendere la crema pasticciera e distribuirla all’interno dei cestini di pasta sfoglia.

Come ultima operazione disporre le fragole come più si preferisce all’interno della pasta sfoglia e spolverizzare con dello zucchero a velo. Si è, quindi, spiegato come cucinare le fragole in modo facile e veloce per salutare l’estate con un dolce sfizioso che piacerà a tutti.