I frequenti lavaggi e il passare del tempo possono rovinare i nostri capi. Ed è così che maglie, jeans, lenzuola ed asciugamani finiscono nella pattumiera.

Eppure, spesso è un vero peccato buttare via dei vecchi oggetti soltanto perché non li utilizziamo più. Infatti, basta davvero poco per prolungare la loro vita: una buona idea, un pizzico di manualità e possiamo creare cose davvero incredibili.

Gli amanti del fai da te sanno bene quanto sia utile il riciclo creativo. Pensiamo ad esempio ai tessuti che usiamo ogni giorno come asciugamani, lenzuola e federe dei cuscini. Una volta rovinati, possiamo utilizzarli per togliere la polvere e per lavare i pavimenti.

Pensiamoci bene prima di buttare un vecchio oggetto, perché potrebbe davvero sorprenderci in quanti modi diversi possiamo riutilizzarlo.

A questo proposito, abbiamo pensato di suggerire qualche idea per utilizzare le federe che, proprio come i vecchi cuscini, potrebbero farci risparmiare molti soldi.

Molti buttano via federe dei cuscini vecchie o spaiate senza sapere che possiamo riutilizzarle in modo davvero creativo ed originale

In genere le federe dei cuscini sono fatte in cotone e questo materiale si presta a moltissimi e diversi utilizzi. Con le federe dei cuscini che non usiamo più possiamo realizzare, ad esempio, delle borse per la spesa.

Quest’idea ecologica ci permette di avere a nostra disposizione una pratica borsa da portare sempre con noi. Oltre a ridurre l’utilizzo della plastica, queste borse potranno essere lavate e riutilizzate moltissime volte.

Iniziamo disegnando la sagoma della borsa da realizzare su un cartoncino e trasferiamola sul tessuto usando un gessetto.

Facciamo la stessa cosa con i manici e tagliamo le sagome disegnate. Dopodiché, iniziamo a cucire i 3 lati lasciando aperto quello superiore su cui andranno cuciti i manici. Se possibile usiamo una macchina da cucire. Ricordiamoci infine di rivoltare la shopper in modo che le cuciture rimangano all’interno e non si vedano.

Copri abiti

Se vogliamo proteggere i nostri abiti più belli ed eleganti, possiamo farlo utilizzando le vecchie federe dei cuscini.

Anziché usare i copri abiti in plastica tipici della lavanderia, basterà realizzare un foro nella parte superiore della federa. Il foro non dovrà essere molto grande: sarà sufficiente che riesca a passare il gancio della gruccia. In questo modo avremo ottenuto lo stesso risultato e potremo proteggere giacche e abiti dalla polvere.

Sacco per il bucato

Molti buttano via federe dei cuscini vecchie ed altri oggetti che non utilizzano più, ma alcuni tessuti, come ad esempio i jeans, sono perfetti per contenere oggetti di vario tipo. Ed anche per le federe vale lo stesso discorso. Se infatti abbiamo una federa con una bella fantasia o di un colore che amiamo particolarmente, possiamo usarla per realizzare un pratico sacco porta biancheria.

Mettiamo al suo interno il bucato da lavare dividendolo per tipologie. In questo modo non dovremo smistare il bucato prima di lavarlo risparmiando tempo e fatica.

Approfondimento

Come riutilizzare i cestini di vimini per fare ordine e decorare la casa con 5 geniali idee che valgono oro