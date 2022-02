Quando si acquista un nuovo elettrodomestico, spesso ci si fa prendere dalla paura di rovinarlo, soprattutto se è costato parecchio. All’inizio, infatti, magari non si sa esattamente come usarlo o pulirlo nel modo corretto.

Un grande timore si ha spesso di fronte al piano a induzione, che sembra fragile e pronto a graffiarsi. La sua pulizia quotidiana è molto semplice e non richiede prodotti particolari, ma il problema sorge quando si vuole eliminare lo sporco ostinato.

Come pulire il piano a induzione ogni giorno in pochi semplici passi

Pulire il piano a induzione ogni giorno è il modo migliore per evitare che si accumuli troppo sporco. Sarebbe ancora meglio rimuovere immediatamente ogni residuo di cibo, eliminando macchie e schizzi senza sforzo.

Per lavarlo bastano un po’ d’acqua e un panno morbido, per esempio quello in microfibra di carbonio, ottimo per togliere gli aloni. Questo panno è davvero utile anche per lucidare, infatti è molto usato per pulire i fari opachi dell’auto.

Per asciugare il piano a induzione si può usare della carta oppure un canovaccio da cucina pulito. L’importante è che queste operazioni siano fatte a piastra fredda. Inoltre, per evitare che rimanga del calcare, sarebbe meglio usare l’acqua distillata.

Più problematico è forse eliminare tracce di grasso e di cibo incrostato. Infatti, è assolutamente bandito qualunque oggetto ruvido o abrasivo che potrebbe graffiare il piano. L’unico attrezzo che si può usare in questi casi è un raschietto specifico per piani cottura a induzione e vetroceramica.

Esiste tuttavia un prodotto molto comune che tutti hanno in casa per combattere lo sporco ostinato senza rovinare alcuna superficie.

Basta questo incredibile ingrediente per eliminare sporco e incrostazioni dal piano a induzione elettrico senza lasciare aloni

Quando non si pulisce il piano a induzione non appena si sporca, potrebbero formarsi incrostazioni difficili da eliminare. Senza contare che potrebbero accumularsi olio e grasso, soprattutto dopo aver fritto qualcosa.

Per evitare di fare danni o graffiare il piano, in questi casi bisogna usare un sapone delicato. Molti scelgono il sapone per i piatti e in casi estremi anche una soluzione con aceto e bicarbonato.

Tuttavia, è molto efficace anche un altro detergente delicato e milleusi: il sapone di Marsiglia. Questo prodotto è strepitoso perché non lascia aloni. Per questo motivo è utile per pulire vetri e specchi di casa, ma anche per far brillare i bicchieri opachi.

Basta questo incredibile ingrediente per eliminare sporco ostinato e brutte incrostazioni.

Se ne può strofinare un po’ su una spugnetta dal lato morbido oppure sul panno in microfibra, l’importante è che siano umidi. A questo punto, si potrà pulire il piano a induzione, che bisognerà poi risciacquare e asciugare con cura.