Gli amanti della buona cucina studiano sempre soluzioni nuove per preparare i loro piatti preferiti in maniera sempre più veloce ed efficiente. Ed è per questo che negli ultimi tempi è nata una nuova moda: mettere l’olio nel freezer. Ma perché tutti stanno mettendo dell’olio nel freezer nel contenitore per il ghiaccio? Si tratta di una soluzione geniale per cucinare piatti buonissimi anche quando non abbiamo tempo di cominciare una pietanza da zero. I cubetti di olio congelati, infatti, contengono tutti gli ingredienti per preparare un soffritto. Così quando dovremo mettere mano ai fornelli avremo già tutti gli ingredienti pronti concentrati in un comodissimo cubetto congelato. Non dovremo fare altro che gettarlo in padella. Ecco perché tutti stanno mettendo dell’olio nel freezer nel contenitore per il ghiaccio.

Sfruttiamo anche noi questo utilissimo trucchetto per cucinare come dei veri professionisti.

Misto per soffritti

Il segreto per utilizzare un trucco da veri professionisti in cucina, consiste nel preparare in anticipo tutti gli ingredienti del soffritto, compreso l’olio, e poi congelarli in comodissimi cubetti. Quando ci metteremo ai fornelli, non dovremo fare altro che recuperare dal freezer un cubetto di “misto per soffritti” già pronto, e gettarlo in padella. Geniale!

Per creare anche noi un misto per soffritti già pronto possiamo utilizzare gli ingredienti che vogliamo, e poi congelarli in cubetti. Vediamo un esempio.

Ingredienti tipo per dei cubetti perfetti

Per creare un classico misto per soffritti, scegliamo gli ingredienti più comuni: cipolle, carote, sedano, e porro. Tagliamo questi ingredienti in cubetti abbastanza piccoli, mischiamoli, e distribuiamoli nel contenitore dei cubetti per il ghiaccio. Basterà un cucchiaio di misto per ogni cubetto. Dopo di che, ricopriamo i nostri ingredienti con dell’olio, e mettiamo il contenitore in freezer. Creeremo dei cubetti pronti per fare un soffritto profumato in men che non si dica, risparmiando tempo e fatica con trucco semplicissimo ma geniale.

