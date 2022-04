È passato qualche giorno dalla fine della Pasquetta, ma nella credenza abbiamo ancora una serie di uova da aprire e altre in frigo da consumare.

Possiamo scioglierne un pezzetto nel latte caldo, utilizzarle come ripieno di deliziosi e morbidi panini al latte oppure mangiarlo così com’è.

Ogni anno, alla fine di Natale e Pasqua, cerchiamo di riciclare i dolci avanzati dai giorni di festa, ma spesso mancano idee creative e originali. Abbiamo esaurito tutte le ricette possibili e immaginabili ed ecco che non sappiamo proprio cosa farne. Attenzione, perché spesso in questi casi la strategia migliore è quella più semplice e il manicaretto più goloso è quello che davamo per scontato.

A questo proposito, gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa hanno avuto una simpatica e semplicissima idea di riciclo con le tanto amate uova. Impossibile non sfruttare al meglio tutto quel delizioso cioccolato, al latte o fondente, anche se non siamo dei grandi chef.

Bastano pochi ingredienti, gli utensili adatti e in pochi minuti avremo una torta al cioccolato da leccarsi i baffi. Vediamo cosa ci serve e come procedere per un risultato da dieci e lode.

Spettacolare questa ricetta con soli 5 ingredienti per utilizzare le uova di Pasqua avanzate, fondenti o al latte

Iniziamo dagli ingredienti:

1 uovo di Pasqua (circa 300 grammi);

70 grammi di farina 00;

4 uova medie;

120 grammi di zucchero;

160 grammi di burro.

Procedimento

Innanzitutto, tagliamo il cioccolato a pezzetti, sciogliamolo a bagnomaria e dopo qualche minuto uniamo il burro.

A questo punto, passiamo alle uova, dividendo il tuorlo dall’albume. Aggiungiamo proprio il tuorlo al composto di cioccolato e burro, mescoliamo per bene e uniamo anche lo zucchero e la farina.

Montiamo gli albumi a neve e incorporiamoli agli altri ingredienti.

Versiamo il tutto in una teglia, preferibilmente tonda, e inforniamo per circa 40 minuti a 180 gradi.

Controlliamo di tanto in tanto la cottura del nostro manicaretto e, una volta pronta, lasciamola raffreddare per qualche minuto.

Possiamo decorarla con dello zucchero a velo, ma il tocco di classe sarebbe un altro ancora, la panna. Serviamola su appositi piattini da dessert, con un po’ di panna montata che la rende ancora più morbida e gustosa. In fondo si sa che con il cioccolato crea un binomio esplosivo. È spettacolare questa ricetta con ingredienti genuini e così semplice che potrebbe farla anche un bambino.

Approfondimento

Pochissimi immaginano che sia davvero questo il trucco geniale per evitare di attaccare la torta alla teglia