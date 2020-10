Come ogni appassionato di giardinaggio sa, il segreto per avere un orto rigoglioso e produttivo sta tutto nel terreno utilizzato. Le nostre pianti infatti, devono avere a disposizione un terriccio nutriente e non inquinato per svilupparsi e produrre frutti. Per produrre dell’ottimo terriccio in casa, basta avere un composter. Uno strumento molto semplice che ci aiuta a trasformare gli avanzi della tavola e le potature di prato e giardino in ottimo terriccio per la coltivazione degli ortaggi.

Ma lo sapevi che non tutti i compost sono uguali? Esistono dei trucchi che puoi mettere in atto per migliorare il tuo compost e dare alle tue piantine tutto quello di cui hanno bisogno per crescere forti e rigogliose. Bastano pochi semplici accorgimenti. Ecco svelati i tre segreti per un compost perfetto.

Bastano poche regole per ottenere risultati spettacolari, vediamo insieme i tre segreti per un compost perfetto.

Tre semplici regole per il compost

a) Non esagerare con le bucce degli agrumi.

Limoni, arance e mandarini, come tutti gli agrumi, sono alimenti molto acidi. Se buttati nel compost, rischiano di acidificare troppo il terriccio, e renderlo meno fertile per le nostre piante. Non è un problema buttare nel compost qualche buccia di limone ogni tanto. Ma se avete appena preparato 3 litri di limonata, evitate di gettare tutti gli scarti nell’umido, o alzerete troppo il livello di acidità all’interno del composter.

b) Attenzione a rami e tronchi.

Dopo aver potato le piante da frutto, la tentazione di gettare nel compost tutto il cumulo degli scarti è forte. Ma attenzione, la parte legnosa delle piante si decompone molto più lentamente rispetto a foglie, frutta e vedrura. Se gettiamo dei rami interi, li ritroveremo nel nostro terriccio senza che si siano decomposti. È buona pratica ridurre in pezzi piccoli i rami e i tronchi che vogliamo buttare nel compost, o anche sminuzzarli.

c) Gli insetti sono benvenuti.

Insetti, vermi e piccoli invertebrati sono parte integrante di ogni ecosistema, anche di quello all’interno nostro composter. Premuriamoci di attirare gli animaletti giusti in giardino. Se troviamo un invertebrato zappando nell’orto, non eliminiamolo, ma portiamolo nel composter, dove ci aiuterà a produrre dell’ottimo terriccio.

Ecco svelati i tre segreti per un compost perfetto. Seguite i nostri consigli, e il vostro giardino vi ringrazierà!