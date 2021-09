La maggior parte dei prodotti in commercio per l’igiene della casa hanno un’intensa forza pulente, ma si fa poca attenzione alla qualità delle sostanze che contengono. I detergenti chimici infatti tolgono lo sporco, ma se troppo aggressivi possono favorire disturbi dermatologici e respiratori e rischiare di danneggiare le superfici delicate che si vanno a detergere. Un altro aspetto importante è che gli elementi tossici di cui sono composti e i contenitori con i quali vengono venduti sono altamente inquinanti e poco rispettosi dell’ambiente.

Questi detergenti chimici possono essere tranquillamente sostituiti con detersivi ecologici biodegradabili o con ingredienti comuni come aceto, bicarbonato e acido citrico. Inoltre in aggiunta a questi prodotti, esistono sostanze naturali che, grazie alle loro proprietà disinfettanti e antisettiche, migliorano l’efficacia pulente e detergono la casa in modo impeccabile senza rinunciare all’igiene e ad uno straordinario profumo. Si tratta di sostanze estratte dalle piante aromatiche e destinate a svariati utilizzi: gli oli essenziali.

Per una casa pulita e dal profumo irresistibile ecco l’ingrediente naturale adatto a tutte le superfici

Di seguito, si prenderà in considerazione solo una delle tante erbe aromatiche che la natura offre. Si tratta di una pianta perenne dalle lunghe foglie sottili che, se spezzate e strofinate sulle dita, emanano un profumo intenso e deciso simile a quello del limone. Dunque, per una casa pulita e dal profumo irresistibile ecco l’ingrediente naturale adatto a tutte le superfici: la lemongrass.

I benefici dell’olio essenziale di lemongrass

L’olio di lemongrass, per i suoi innumerevoli benefici, viene utilizzato in svariati campi, dalla casa alla cucina, dalla cosmetica alla cura dell’organismo. Ma vediamone alcuni nello specifico:

Antisettico:

L’olio essenziale di lemongrass è un potente battericida e fungicida grazie soprattutto alla presenza di citrale e geraniolo. Per questo motivo diffuso nell’ambiente combatte i batteri aerei;

Detergente:

Per le sue qualità antibatteriche è ottimo per le pulizie quotidiane di tutte le superfici, anche di piatti e stoviglie;

Deodorante naturale:

Grazie alla sua potente fragranza dovuta dalla presenza di citrale è ottimo per profumare gli ambienti, combattere i cattivi odori e mantenere lontano gli insetti.

Modalità di utilizzo

Come tutti gli oli essenziali deve essere diluito per evitare irritazioni o intossicazioni, inoltre è opportuno prestare attenzione in caso di allergie alla pianta.

Diffusore per ambienti:

In un contenitore spray aggiungere 30 ml di acqua distillata e 7 gocce di lemongrass, agitare prima dell’utilizzo e spruzzare in caso di cattivi odori.

Inserire qualche goccia di lemongrass in un diffusore d’essenze per profumare gli ambienti e approfittare dell’azione repellente ed antibatterica;

Detergente antibatterico:

Per detergere tutte le superfici lavabili prendere 250 ml di acqua calda, 250 ml di aceto di mele, 25 gocce di lemongrass. È possibile aggiungere qualche goccia nel detersivo dei piatti ed aumentare l’azione antibatterica.

Fare attenzione all’aceto di mele che potrebbe rovinare le superfici delicate. Eventualmente l’acido citrico è un perfetto sostituto in tutte le situazioni in cui l’aceto non si può utilizzare.