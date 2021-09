Lentamente, il tempo apporta sul fisico un’ampia gamma di problemi più o meno gravi che possono interessare tutto il corpo. Denti e ossa, ad esempio, potrebbero essere i primi colpiti da fragilità e deterioramento, che può essere prevenuto con sane abitudini. Per un adeguato rafforzamento, questo pesce povero, alleato del cuore, potrebbe avere effetti sbalorditivi su ossa e denti, anche se oggi tratteremo il problema da un punto di vista estetico. Moltissimi, infatti, si troveranno a fare i conti con denti macchiati dal tempo o da agenti esterni come caffè e fumo di sigaretta. Nel corso dell’articolo vedremo come combattere questi inestetismi, tornando ad un sorriso smagliante.

Il segreto per denti puliti e sorriso smagliante sono questi 3 sbiancanti naturali poco conosciuti

Esistono moltissime soluzioni davvero valide per contrastare il problema dei denti gialli che, tuttavia, possono essere più o meno aggressive. Alcuni rimedi naturali, infatti, per quanto efficaci potrebbero essere dannosi per lo smalto dentale. Per questo, una soluzione naturale efficace ma poco invasiva sono le bucce di arancia. Le bucce di questo agrume devono essere passate direttamente sui denti per favorirne lo sbiancamento. Le componenti acide dell’arancia aiuteranno ad eliminare macchie gialle, in particolare quelle del fumo. Una volta sfregata la buccia, o in alternativa il succo, sarà opportuno sciacquare con abbondante acqua.

Mai più denti gialli

Potremmo aumentare il livello di acidità, e dunque l’efficacia, sostituendo bucce e succo di arancia con quello del limone. Le modalità di applicazioni sono le stesse indicate per l’arancia ma, la maggior concentrazione di acido citrico del limone, favorirà un maggiore sbiancamento. Come uso alternativo, potremmo aggiungerne qualche goccia al dentifricio per unire sbiancamento ed igienizzazione della bocca.

Una mela al giorno

Oltre all’acido citrico, un grande nemico dei denti gialli è l’acido malico, acido abbondantemente presente in certi tipi di frutta. Le mele, ad esempio, ne sono particolarmente ricche e possono essere impiegate in 2 modi. La prima è strofinare sui denti spicchi di mela interi che fungeranno come una spugnetta sui denti. In alternativa, potremmo frullare le mele creandone una pasta da applicare direttamente sui denti per favorire lo sbiancamento. Il segreto per denti puliti e sorriso smagliante sono, quindi, questi 3 sbiancanti naturali poco conosciuti.

Ultime raccomandazioni

Come detto in precedenza, seppur naturale, ogni rimedio deve essere prima sottoposto ad un parere medico. In presenza di sensibilità dentale, ad esempio, gli acidi contenuti nella frutta potrebbero causare dolore e arrossamento. Il dentista, in qualità di esperto, sarà in grado di suggerire lo sbiancante naturale migliore per la nostra dentatura.

