Il cous cous è uno di quei piatti tipici perfetto per l’estate. Leggero e adattabile sia al pranzo che alla cena. Perfetto da mixare con le verdure ma anche con pesce e pollo. Oppure da abbinare ai legumi.

Inoltre essendo semola di grano duro (si tratta di granelli cotti al vapore) risulta essere ricco di carboidrati complessi che il nostro corpo può scomporre. Meglio ancora se lo cuciniamo integrale.

Questo piatto è delizioso e healthy grazie alle verdure drenanti con cui possiamo condirlo

Il quantitativo di fibre che possiede (3 g ogni 100 gr) unito ai sali minerali (come ferro, magnesio e fosforo) e alle vitamine lo rende un piatto ricco di benefici che può diventare anche gustoso.

Insomma l’utile unito al dilettevole.

Nonostante sia un ottimo sostituto dell’insalata di riso o di farro, non sono necessarie le alte temperature per consumarlo. Può essere perfetto anche in autunno, abbinato ai giusti ingredienti di stagione per un pranzo o una cena sani e leggeri.

Ecco la ricetta continuativa dell’estate per un cous cous fresco e light anche ad ottobre.

Gli ingredienti sono:

200 gr di cous cous integrale;

200 gr di acqua bollente;

2 peperoni rossi/gialli;

1 avocado;

150 gr di ceci;

4 pomodori;

150 gr di cavolfiore viola;

60 gr di mais dolce;

50 gr di rucola e qualche foglia di menta;

1 cetriolo;

1 vasetto di yogurt greco o formaggio greco spalmabile;

olio di semi (lino o girasole);

succo di limone q.b;

olio evo;

sale q.b.

Cominciamo cuocendo il cous cous. Facciamo bollire l’acqua in una pentola. Versiamo i granelli di cous cous e lasciamo cuocere e spegniamo il fuoco. Lasciamo riposare. Quando vediamo che la nostra semola ha assunto un aspetto più morbido, cominciamo a rompere i granelli con una forchetta per dargli una consistenza omogenea.

Nel frattempo possiamo pelare e tagliare il cetriolo. Cuociamo al forno i peperoni con un filo d’olio e una volta pronti tagliamoli a striscioline sottili.

Infine passiamo il cavolfiore viola in padella con dell’olio e un poco di sale.

A questo punto lavoriamo i pomodori. Li tagliamo, eliminiamo i semi e li tagliamo a cubettini. Sciacquiamo i ceci e laviamo la rucola e la menta. Apriamo l’avocado e tagliamo a fettine sottili la polpa.

A questo punto occupiamoci di ciò che darà freschezza al nostro piatto.

Prendiamo lo yogurt o il formaggio spalmabile e amalgamiamo in una ciotola con olio e succo di limone.

Una volta che tutti gli ingredienti sono pronti non ci resta che mixare. Nella ciotola uniamo cous cous, ceci e il resto delle verdure. Versiamo la salsa allo yogurt, e condiamo il tutto con olio di semi e un pizzico di sale.

Terminiamo ornando il piatto con qualche foglia di menta.