Purtroppo, il tempo e i lavaggi possono usurare ogni capo o accessorio, dai jeans alle scarpe. A quel punto, non è più possibile indossarli, ma guai a disfarsene subito. Infatti, quasi tutto ciò che si pensa vada gettato nel cestino può trasformarsi in qualcosa di utile. Bastano pochi attrezzi e un po’ di creatività e tutto si può riutilizzare per la casa e non solo. I bottoni, ad esempio, hanno diverse applicazioni originali in casa e nel giardino, mentre i collant smagliati tornano utili prima di partire per un viaggio. Anche le scarpe sarebbe più opportuno tenerle ancora un attimo prima di buttarle via. Semplicemente, bisognerà privarle dei lacci, che sapranno trovare delle nuove utili funzioni.

Molti buttano i lacci delle scarpe vecchi e sporchi non sapendo che valgono oro per queste due funzioni

Le scarpe possono costare parecchio, quindi è un peccato quando si è costretti a buttarle. Prima di farlo, si possono provare a salvare, nel caso non siano proprio distrutte. Se sono il fango e la puzza ad averle rovinate, si potrebbe provare a farle tornare pulite e profumate con alcune semplici tecniche naturali. Se invece sono davvero senza speranza, si possono togliere e conservare i lacci per riutilizzarli per altri scopi. Prima di farlo, bisognerà lavarli con cura per eliminare ogni residuo di sporco o smog. Basterà lasciarli a bagno una notte in un catino con del sapone di Marsiglia e strofinarli bene prima di sciacquarli. Un’altra cosa che si può fare per renderli più belli esteticamente è dipingerli. Serviranno dei colori specifici per tessuti, un pennello e dei pezzi di giornale per proteggere la superficie di lavoro.

A questo punto, si possono davvero riciclare in modo creativo.

Invece di buttarle, ecco come riutilizzare le stringhe in modo originale

Un primo modo per riutilizzare le stringhe delle scarpe è usarle come cordino per gli occhiali. Col passare dell’età, la vista potrebbe calare e a volte si devono portare più di un paio di occhiali. In questi casi, c’è sempre il rischio di perderli o di farli cadere. Molti buttano i lacci delle scarpe vecchi, ma dopo averli personalizzati in modo originale si possono sfruttare per tenere gli occhiali appesi attorno al collo.

Un altro comunissimo problema riguarda i cordini delle felpe e delle giacche. Quando i cordini si usurano, si rompono o si perdono, le stringhe delle scarpe potranno essere un valido sostituto. Anzi, saranno un sostituto ancora più originale e colorato secondo il proprio gusto, che le renderà uniche.