Con l’arrivo della primavera cambiano le nostre abitudini, anche quelle alimentari. La dieta mediterranea dà il meglio di sé in primavera ed estate, con sapori e odori peculiari e prodotti amici della salute. Uno di questi è senza dubbio il limone. Buonissimo, economico ed estremamente versatile, il limone è un alleato di salute dal valore inestimabile.

Sulle proprietà del limone gli esperti hanno scritto moltissime pagine. Non ultimi, gli esperti della Fondazione Veronesi, che hanno recentemente parlato sulle loro pagine del valore nutrizionale del limone. Pochi sanno che questo frutto avrebbe una proprietà davvero particolare. Infatti, oltre a far bene, esalterebbe anche le qualità degli alimenti conditi. Vediamo come, con l’aiuto delle parole degli esperti.

Non servirebbero integratori per assumere ferro e vitamina C ma basterebbe condire gli alimenti con questo frutto

È risaputo che il limone sarebbe un vero concentrato di vitamine, fibre e sali minerali. Questi freschi agrumi contengono in particolare vitamina C e vitamina E. La sinergia tra le due vitamine, insieme anche al potere di flavonoidi e betacarotene, creerebbe un forte effetto antiossidante. Inoltre, la vitamina C sarebbe ricca di collagene, proteina essenziale per la salute di pelle e capelli.

Ma il limone non sarebbe soltanto una fonte diretta di vitamine e nutrienti preziosi. Al contempo aiuterebbe ad assimilare alcuni nutrienti presenti negli altri alimenti. La vitamina C, infatti, se usata nel modo giusto, favorirebbe l’assimilazione del ferro. Proprio per questo sarebbe bene condire legumi e verdure a foglia larga (soprattutto gli spinaci) con una spolverata di buccia di limone. Dunque non servirebbero integratori per assumere ferro in quantità. Dicono gli esperti che con la buccia di limone miglioreremmo notevolmente l’assorbimento del ferro. Ma attenzione perché se utilizzata male la buccia di limone potrebbe perdere i suoi effetti benefici.

Come utilizzare il limone per non rischiare di perdere le sue proprietà benefiche

Per sfruttare al meglio le proprietà derivanti dalla vitamina C e dalla vitamina E presenti nel limone, dobbiamo rispettare alcune accortezze. Queste due vitamine, infatti, sono estremamente suscettibili alla luce e al calore. Per questo motivo non dobbiamo mai aggiungere il limone (né il succo, né la polpa, né la buccia) prima della cottura. In questo modo, infatti, rischieremmo di perdere le sue proprietà.

Per conservare intatti i valori nutrizionali del limone, sarebbe meglio aggiungerlo a fine cottura o negli ultimi secondi. Solo così saremo certi di beneficiare dei suoi vantaggi.

