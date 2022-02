Chi ha figli o nipoti sa bene cosa significa dover togliere le incrostazioni di fango dalle scarpe. Agendo subito potrebbe essere più semplice eliminarne ogni traccia, ma se si secca potrebbe non esserlo altrettanto.

Tra le più facili da sporcare e difficili da pulire ci sono certamente le scarpe da calcio. Affinché durino più a lungo, sarebbe utile pulirle ogni volta, anche per non fare troppa fatica nel caso si formino delle incrostazioni. Vediamo come fare in pochi passaggi.

Per lavare le scarpe da calcio infangate e che puzzano ecco un metodo efficace anche senza lavatrice

Innanzitutto, per far tornare pulite le scarpe piene di fango bisognerà strofinarle con una spazzola a setole medie. Concentrarsi soprattutto sulla suola, spazzolando con energia.

Se il fango si è già solidificato, si può rendere più morbido con l’aiuto di un po’ d’acqua calda. La tomaia, ossia la parte superiore della scarpa, è più delicato, quindi sarebbe meglio usare semplicemente un panno umido.

Qualora lo sporco sia particolarmente ostinato, le scarpe si dovranno mettere in una bacinella con acqua tiepida e un po’ di sapone di Marsiglia. Data la sua grande versatilità, prima di immergere le scarpe nella bacinella, si potrebbe usare una parte di questa soluzione anche per eliminare ogni alone dagli specchi di casa.

Tornando alle nostre scarpe, oltre a pulirle, però, dovremmo anche profumarle. Soprattutto quelle da calcio, infatti, a un certo punto potrebbero emanare degli odori molto forti, acri e duraturi.

Due trucchi per profumare le scarpe che puzzano senza rovinarle

Se le scarpe sono particolarmente maleodoranti, per profumarle senza rovinarle si potrebbe aggiungere nella bacinella una goccia di olio essenziale di limone o lavanda.

La lavanda è già ottima per avere un bucato profumatissimo, insieme anche ai rinfrescanti menta, rosmarino ed eucalipto. Dato che gli oli essenziali sono molto forti, è meglio evitare di abbondare con le gocce. Dopo aver lasciato le scarpe a bagno per qualche ora, strofinarle delicatamente a mano, sciacquarle con cura e farle asciugare bene.

Un altro modo per profumare le scarpe consiste nell’inserirvi all’interno delle bustine di tè o tisane. I filtri delle tisane scadute, infatti, possono rivolvere in molti modi il comunissimo problema dei cattivi odori in casa. Se i filtri sono già stati usati, farli prima asciugare bene e poi metterli nelle scarpe appoggiandoli in un piccolo contenitore da lasciare aperto.

Per lavare le scarpe da calcio infangate è importante fare almeno i primi passaggi ogni volta, in modo da non dover sprecare tempo a scrostarle. Di tanto in tanto andrebbero comunque lavate almeno a mano per eliminare ogni residuo.